Sở hữu công nghệ thần kỳ này, Samsung Galaxy S23 vượt mặt iPhone 14?

Công nghệ thần kỳ này chính là Snapdragon 8 Gen 2. Theo đó, tính đến thời điểm hiện tại, đã có nhiều điện thoại thông minh Android "được cho là đã" đạt đến hiệu suất và hiệu năng ngang iPhone nhưng trên thực tế, chưa có mẫu nào đến gần được mục tiêu đó. Chẳng lẽ không có mẫu smartphone Android nào đạt đến được tầm của iPhone ư? Thật may, tình hình đã thay đổi khi Qualcomm ra mắt mẫu chip "cực khủng" Snapdragon Gen 2. Snapdragon 8 Gen 2 có một lõi Arm Cortex-X3 tốc độ 3,2 GHz, bốn lõi Cortex-A715 tốc độ 2,8 GHz và ba lõi Cortex-A510 tốc độ 2,0 GHz. Lõi hiệu năng bổ sung sẽ giúp nó có lợi thế hơn so với đối thủ, ít nhất là trong khối lượng công việc đa luồng, đồng thời tiết kiệm điện hơn 40%. Ông lớn Qualcomm tuyên bố GPU của Snapdragon 8 Gen 2 nhanh hơn 25% so với người tiền nhiệm và hỗ trợ Unreal Engine 5 Metahumans Framework cho các tựa game sắp ra mắt. Kết hợp với tính năng dò tia thời gian thực và HDR10 sẽ cho phép chip "đối phó" được với bất kỳ nhà phát triển trò chơi thế hệ tiếp theo nào. Cuối cùng, SoC cũng có thể phát video HDR 8K 60 FPS nhờ hỗ trợ codec AV1. Snapdragon 8 Gen 2 bao gồm một ISP bộ ba Spectra 18-bit mới. Với con chip khủng mới nhất này, thiết bị có thể chụp ảnh 200 MP và hỗ trợ nhiều cấu hình camera khác nhau. Các tùy chọn quay video bao gồm 8K 30 FPS, 4K 120 FPS, 720p 960 FPS,… Các tính năng khác bao gồm hỗ trợ màu 10 bit, HDR10+, HDR10, HLG, Dolby Vision, giảm nhiễu đa khung hình,… Snapdragon 8 Gen 2 là một SoC có sẵn Wi-Fi 7 và hỗ trợ các chuẩn kết nối 802.11be, 802.11ax, 802.11ac và 802.11a/b/g/n với tốc độ tối đa là 5,8 Gbps nhờ chip FastConnect 7800 mới của Qualcomm. Bluetooth 5.3 được hỗ trợ, cùng với Snapdragon Sound, aptX, aptX Lossless (nhạc lossless lên đến 48kHz), âm thanh LE và chế độ độ trễ thấp 48 ms dành cho game thủ. Snapdragon 8 Gen 2 có thể cung cấp năng lượng cho một màn hình điện thoại thông minh 4K 60 Hz hoặc 1440p 144 Hz và màn hình ngoài 4K 60 Hz. Bộ xử lý Hexagon AI cải tiến của nó nhanh hơn tới 4,3 lần so với người tiền nhiệm. Mạng 5G sub-6 GHz và mmWave được hỗ trợ nhờ modem X70 5G, cho phép người dùng chạy đồng thời 2 sim hỗ trợ 5G. Các OEM có thể cho cấu hình điện thoại thông minh Snapdragon 8 Gen 2 với bộ nhớ lên tới 16 GB tốc độ 4.200 MT/s và bộ lưu trữ UFS 4.0. Điểm chuẩn Antutu của Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 là khoảng 1195633. Thứ hạng và kết quả của nó cao hơn so với các đối thủ, chẳng hạn như Apple A16 Bionic nhận được 1123855 điểm trong bài kiểm tra này. Có thể mạnh dạn khẳng định rằng Snapdragon 8 Gen 2 trên dòng Galaxy S23 sẽ mang tới những cải tiến to lớn, đặc biệt là khi so sánh với chip Exynos trên Galaxy S22. Bảng điểm hiệu năng Geekbench được tung ra gần đây cho thấy, Snapdragon 8 Gen 2 dự kiến sẽ mang lại điểm đơn lõi cao hơn ít nhất 25% và điểm đa lõi cao hơn ít nhất 45% so với chip Exynos 2200 từ Galaxy S22. Một sự vượt trội rõ ràng, trong khi đây còn chưa phải là phiên bản cuối cùng của Snapdragon 8 Gen 2.

