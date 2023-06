Sinh vật "ngoài hành tinh" lạc đến Trái Đất khiến con người hú vía

Một con thằn lằn...có cánh giống như loài rồng bay thường chỉ thấy trong truyền thuyết. Ngoài sở hữu nọc siêu độc, con bọ cạp này còn có thân hình kỳ lạ có thể phát sáng như sinh vật trong phim khoa học viễn tưởng. Đây là một con cá mà ngư dân bắt được trên biển, với vẻ ngoài xấu xí và màu sắc kinh dị đến ám ảnh. Một người dân chia sẻ, anh tình cờ bắt gặp con thằn lằn có hai đuôi trên đường đi làm. Ngay lập tức lưu lại hình ảnh và đăng tải lên mạng xã hội. Điều gì khiến bạn thực sự s hãi khi chẳng may bắt gặp sinh vật ngoài hành tinh lạc đến Trái Đất này? Hàm răng sắc nhọn, đôi mắt to kinh dị hay bộ vây nhọn hoắt như dao? Không ai có thể rời mắt khỏi con rắn màu xanh neon đặc biệt này. Đại dương thật biết cách đem lại cho con người hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Con vật này như là phiên bản kết hợp giữa loài cá và bướm. Đây là một con rồng đội lốt sâu xanh? Bộ vuốt siêu to khổng lồ này không phải là động vật thời tiền sử, mà là chân của đà điểu phương Nam. Bạn có tin được rằng sinh vật trông giống như rồng này là một con cá sấu Skink? Nếu nghĩ đây là những bông hoa, hãy nhìn lại thật kỹ. Đây chính là cặp đôi bọ ngựa với một con màu hồng và con còn lại mang màu vàng. Con bướm đêm có kích thước gần bằng một bàn tay. Rùa Baby Snapping trông giống như hậu duệ của khủng long thời tiền sử. Rùa hai đầu là một trong những sinh vật đột biến kỳ lạ nhất hành tinh. Tận mắt ngắm 3 đàn voọc ngũ sắc quý hiếm ở Việt Nam | VTC

