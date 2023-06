Loạt sự cố con người bị quái thú tấn công kinh hoàng nhất lịch sử

Quái thú Gevanden. Người dân Gévaudan miền Nam nước Pháp kinh sợ trước những câu chuyện truyền miệng về một con dã thú với "ngực rộng như ngựa", thân mình "dài như báo đốm". Đôi mắt rực lửa như màu lông, con vật đồ sộ có thể đứng bằng hai chân sau, cắn vỡ hộp sọ người xấu số với chỉ một cú đớp từ hàm răng khỏe mạnh. Người ta còn kháo nhau rằng con vật miễn nhiễm với súng đạn, khi mà không một thợ săn nào thành công trong việc hạ gục con thú bí ẩn. Có tất cả 210 người đã bị con quái thú tấn công, 113 người trong số đó bị giết chết, 98 người bị xé xác. Anh em sư tử Bóng Ma và Bóng Tối. Cách đây 125 năm, hai con sư tử to lớn tên "Bóng ma" và "Bóng tối" chuyên săn các công nhân đường sắt ở khu vực Tsavo, Kenya. Trong thời gian 9 tháng năm 1898, chúng đã giết và ăn thịt khoảng 35-135 người. Lý do những con sư tử này chuyên săn thịt người vẫn là chủ đề gây tranh cãi Còn gọi là sư tử Tsavo, đôi quái vật thống trị màn đêm cho đến khi bị kỹ sư đường sắt John Henry Patterson bắn chết vào tháng 12/1898. Trong quá khứ, giới nghiên cứu đưa ra giả thuyết hai con sư tử buộc phải ăn thịt người vì quá đói. Tuy nhiên những nghiên cứu sau đó chỉ ra rằng Bóng ma và Bóng tối bắt đầu ăn thịt người do hàm răng yếu ngăn cản chúng bắt những động vật lớn và khỏe hơn.Gấu Mysore. Con gấu này sống ở bang Mysore, Ấn Độ. Người ta kể lại rằng nó đã bắt cóc một cô gái trẻ để làm bạn tình, nhưng cô gái may mắn được dân làng cứu sống và vì thế nó đã quay lại để trả thù. Nhưng cũng có người cho rằng con gấu này là gấu cái. Con của nó bị con người giết chết nên nó giết người để trả thù. Nó đã tấn công 36 người ở bang Mysore, trong đó 12 người chết. Hổ cái Champawat. Vào cuối thế kỷ 19, ở khu vực nằm giữa biên giới Nepal - Ấn Độ, sát với dãy Himalaya hùng vĩ, xuất hiện thảm kịch vô cùng đáng sợ khi có hàng chục người mất tích, chết trong rừng sâu. Kẻ phải chịu trách nhiệm cho hàng loạt những vụ tấn công này là một con hổ cái giống Bengal. Trước đó, nó từng bị săn và bắn bởi một thợ săn trong vùng. Tuy may mắn thoát chết nhưng con hổ cái loài Bengal lại bị đạn găm trúng và làm vỡ hai chiếc răng nanh. Bị thương ở chỗ hiểm như vậy, con hổ cái không thể đi săn bình thường, nó buộc phải chuyển hướng sang những con mồi dễ tấn công trong đó có con người. Con hổ này đã giết chết tổng cộng 436 người. Gustave. Gustave là một con cá sấu khổng lồ tinh khôn nổi tiếng ở Cộng hòa Burundi (Đông Phi). Mọi nỗ lực vây bắt con "quái vật" này đến nay vẫn thất bại. Theo một nhóm thợ săn cá sấu thì con quái vật khổng lồ này ước tính dài khoảng 6m nặng hơn 900kg. Gustave trở thành nỗi sợ hãi của người dân địa phương vì nó thích ăn thịt người. Người ta đồn con cá sấu khổng lồ đã giết hơn 300 người. Mời quý độc giả xem video: Kinh ngạc những chiếc mũi “chẳng giống ai” trong thế giới động vật. Nguồn; Kienthucnet.

Quái thú Gevanden. Người dân Gévaudan miền Nam nước Pháp kinh sợ trước những câu chuyện truyền miệng về một con dã thú với "ngực rộng như ngựa", thân mình "dài như báo đốm". Đôi mắt rực lửa như màu lông, con vật đồ sộ có thể đứng bằng hai chân sau, cắn vỡ hộp sọ người xấu số với chỉ một cú đớp từ hàm răng khỏe mạnh. Người ta còn kháo nhau rằng con vật miễn nhiễm với súng đạn, khi mà không một thợ săn nào thành công trong việc hạ gục con thú bí ẩn. Có tất cả 210 người đã bị con quái thú tấn công, 113 người trong số đó bị giết chết, 98 người bị xé xác. Anh em sư tử Bóng Ma và Bóng Tối. Cách đây 125 năm, hai con sư tử to lớn tên "Bóng ma" và "Bóng tối" chuyên săn các công nhân đường sắt ở khu vực Tsavo, Kenya. Trong thời gian 9 tháng năm 1898, chúng đã giết và ăn thịt khoảng 35-135 người. Lý do những con sư tử này chuyên săn thịt người vẫn là chủ đề gây tranh cãi Còn gọi là sư tử Tsavo, đôi quái vật thống trị màn đêm cho đến khi bị kỹ sư đường sắt John Henry Patterson bắn chết vào tháng 12/1898. Trong quá khứ, giới nghiên cứu đưa ra giả thuyết hai con sư tử buộc phải ăn thịt người vì quá đói. Tuy nhiên những nghiên cứu sau đó chỉ ra rằng Bóng ma và Bóng tối bắt đầu ăn thịt người do hàm răng yếu ngăn cản chúng bắt những động vật lớn và khỏe hơn. Gấu Mysore . Con gấu này sống ở bang Mysore, Ấn Độ. Người ta kể lại rằng nó đã bắt cóc một cô gái trẻ để làm bạn tình, nhưng cô gái may mắn được dân làng cứu sống và vì thế nó đã quay lại để trả thù. Nhưng cũng có người cho rằng con gấu này là gấu cái. Con của nó bị con người giết chết nên nó giết người để trả thù. Nó đã tấn công 36 người ở bang Mysore, trong đó 12 người chết. Hổ cái Champawat. Vào cuối thế kỷ 19, ở khu vực nằm giữa biên giới Nepal - Ấn Độ, sát với dãy Himalaya hùng vĩ, xuất hiện thảm kịch vô cùng đáng sợ khi có hàng chục người mất tích, chết trong rừng sâu. Kẻ phải chịu trách nhiệm cho hàng loạt những vụ tấn công này là một con hổ cái giống Bengal. Trước đó, nó từng bị săn và bắn bởi một thợ săn trong vùng. Tuy may mắn thoát chết nhưng con hổ cái loài Bengal lại bị đạn găm trúng và làm vỡ hai chiếc răng nanh. Bị thương ở chỗ hiểm như vậy, con hổ cái không thể đi săn bình thường, nó buộc phải chuyển hướng sang những con mồi dễ tấn công trong đó có con người. Con hổ này đã giết chết tổng cộng 436 người. Gustave. Gustave là một con cá sấu khổng lồ tinh khôn nổi tiếng ở Cộng hòa Burundi (Đông Phi). Mọi nỗ lực vây bắt con "quái vật" này đến nay vẫn thất bại. Theo một nhóm thợ săn cá sấu thì con quái vật khổng lồ này ước tính dài khoảng 6m nặng hơn 900kg. Gustave trở thành nỗi sợ hãi của người dân địa phương vì nó thích ăn thịt người. Người ta đồn con cá sấu khổng lồ đã giết hơn 300 người.