Rộ tin AirB là sản phẩm nhập khẩu, CEO Bkav phản pháo gì?

Trước thông tin cho rằng " AirB là sản phẩm nhập khẩu, không phải do Bkav thiết kế sản xuất", CEO Bkav đã lập tức phản pháo trên trang cá nhân của mình. "Đây là hộp sạc do Bkav THIẾT KẾ kiểu dáng, công năng và đặt hàng đối tác sản xuất. Nếu đặt trong bộ sản phẩm tai nghe không dây AirB, thì đây được coi như một cụm linh kiện.", ông Quảng cho biết. Ngoài ra ông cũng cho biết, bộ phận chính của tai nghe không dây AirB là cặp hai tai nghe được Bkav thiết kế, sản xuất tại Việt Nam với các linh kiện nhập khẩu. Đáng chú ý, ông Quảng cho biết với thiết kế của AirB, hộp sạc "tương tự như một củ pin dự phòng, mọi giao tiếp của tai nghe với smartphone đều các kỹ sư BKAV thiết kế trên cặp tai nghe". Ông Quảng cho rằng sản phẩm của BKAV khác biệt với AirPods của Apple ở một điểm. Thay vì đưa bộ phận điều khiển vào hộp sạc AirB như Apple, BKAV chọn đơn giản hóa hộp sạc nhằm giảm giá thành sản xuất. Nhờ vậy, Bkav có thể tập trung đầu tư cho linh kiện và chất lượng âm thanh của tai nghe. Ngay cả bản lề hộp sạc cũng được hãng tối ưu vì lý do này. Nhờ việc tối ưu nêu trên, mà AirB có chất âm tương đương các sản phẩm có mức giá bán gấp đôi trên thị trường. Tính riêng giá một hộp sạc của Apple đã lên đến 2,5 triệu VNĐ, tức là hơn cả giá 1,5 triệu VNĐ của AirB, gần bằng giá 2,9 triệu VNĐ của AirB Pro đã bao gồm cả hộp sạc. Trước đó, có thông tin cho rằng AirB được nhập khẩu từ Trung Quốc xuất phát từ số liệu thu thập trên một website quản lý xuất/nhập khẩu hàng hóa. Theo đó, BKAV đã nhập khẩu nhiều vỏ hộp sạc từ một công ty Trung Quốc có tên Geekor. Cụ thể, lô hàng đầu tiên gồm 3.000 sản phẩm mang tên "Hộp sạc của tai nghe bluetooth (không kèm tai nghe), Model: AirB, mã CUM-E02A-SAC". Lô hàng thứ hai nhập 850 sản phẩm ghi "Hộp sạc của tai nghe bluetooth (không kèm tai nghe), Model: AirB Pro, mã CUM-E02B-SAC". Cả hai lô hàng đều được đưa tới cảng hàng không quốc tế Nội Bài, ghi ngày giao dịch là 18/11/2021 và 24/11/2021 - tức là chỉ 2 đến 3 tuần trước khi BKAV chính thức mở bán tai nghe AirB (ngày 5/12/2021). Mức giá nhập của hộp sạc AirB và AirB Pro đều là 3,56 USD/chiếc, tương đương khoảng 81.000 đồng. Hộp sạc của AirB Pro ngang bản thường do cấu trúc hộp sạc của cả hai phiên bản giống nhau. Sau khi đính chính thông tin, CEO Bkav cũng nhấn mạnh, người Việt Nam được dùng hàng Việt Nam chất lượng cao với giá hợp lý. Điều đó là tốt và nhờ sự sáng tạo, nỗ lực của các kỹ sư Việt Nam nên không đáng phải nhận sự mỉa mai. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

