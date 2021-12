Tai nghe AirB bị chê, CEO BKAV "gay gắt" sao với các reviewer?

Bộ đôi tai nghe AirB và AirB Pro của Bkav mới đây đã đến tay khách hàng trong nước. Tuy nhiên, có vẻ sản phẩm mới của Bkav không nhận được sự yêu thích của các reviewer. Các reviewer cho rằng so với số tiền bỏ ra thì họ không hài lòng về chất lượng. Chất lượng hoàn thiện của tai nghe AirB khá nghèo nàn và không xứng đáng với những mỹ từ như "tinh xảo", "hoàn thiện cao" cùng nhiều điểm trừ khác. Đáp lại những nhận xét này, CEO Bkav đã bày tỏ thẳng thắn trên trang cá nhân của mình. Ông cho rằng các reviewer "không đủ trình độ chuyên môn", đánh giá sản phẩm "theo những gì nhà sản xuất đưa cho họ" và "nhận được nhiều tiền, thường xuyên thì có xu hướng nói tốt". "Do không có trình độ chuyên môn, nên khi đánh giá sản phẩm, họ hầu như sẽ nói theo những gì nhà sản xuất đưa cho họ. Như vậy, họ không giữ được sự khách quan, độc lập của một reviewer đúng nghĩa. Nhận được nhiều tiền, thường xuyên thì có xu hướng nói tốt cho nhà sản xuất tương ứng. Không đưa tiền thì không nói." Sau đó, ông còn "bắt lỗi" hàng loạt reviewer và chỉ ra những sai sót của họ trong quá trình đánh giá sản phẩm. "Quả nhiên mọi sự thật, góc khuất của giới "reviewer" đã phơi bày rõ ràng hơn bao giờ hết. Các bạn có thể dễ dàng nhận thấy qua sự kiện ra mắt tai nghe True wireless AirB của Bkav vừa qua... ... Một anh chàng say sưa về âm thanh tai nghe, với các biểu đồ, đặc tuyến có vẻ như chuyên môn cao, chê AirB tơi bời. Nhưng quả thực anh ta không có những kiến thức tối thiểu về tín hiệu điện tử, âm thanh." Ông cho biết, một reviewer nói AirB không có dải tần từ 5Hz nên âm bass kém, tuy nhiên dải tần tai người có thể nghe được là từ 20Hz đến 20KHz. Mọi loa hay tai nghe trên thị trường đều vậy, trừ một số loại có giá tới hàng tỷ VNĐ hỗ trợ đến mức 16Hz là thấp nhất, cho những người có thính lực đặc biệt. Khi mọi người tìm kiếm "Magico M9", sẽ ra một bộ loa có giá đến 17 tỷ VNĐ, được nhấn mạnh là hỗ trợ dải tần SIÊU RỘNG từ 18Hz. "Anh bạn "reviewer" nói trên nói AirB không hỗ trợ dải tần từ 5Hz nên bass kém, thì thật là không thể tin nổi", ông Nguyễn Tử Quảng cảm thán. "Một số khác khỏa lấp sự yếu kém chuyên môn bằng cách đánh giá vỏ hộp, miếng seal là chủ yếu. Ngay cả về "chuyên môn" này họ cũng không có. Chúng tôi chủ ý dán miếng seal to hơn kích thước housing để người dùng DỄ BÓC KHI DÙNG, cũng bị chê xấu và rằng nó phải khít. Ơ hay đây là seal dùng một lần, bóc ra ngay khi mở hộp chứ có phải dùng mãi đâu chứ." CEO Bkav cho biết đây cũng là lí do công ty dừng hợp tác với các reviewer kể từ năm nay. Ngoài ra, ông cũng khẳng định cũng không cần phải trả tiền cho các reviewer này do các sản phẩm của hãng có lượng theo dõi lớn, gấp vài lần các sản phẩm đến từ hãng khác. Ông Nguyễn Tử Quảng cho rằng các sản phẩm của Bkav thu hút hơn và lượng view luôn gấp vài lần các sản phẩm khác nên dù không trả tiền cho reviewer thì họ vẫn "ăn theo" và tự quảng bá cho AirB. Cuối bài đăng, ông Nguyễn Tử Quảng cho biết mình sẽ trực tiếp chia sẻ công việc của đội ngũ kỹ sư Bkav vì ông cho rằng không có nhiều người đủ kiến thức và thấu hiểu quá trình nghiên cứu và sản xuất sản phẩm của công ty. Mời các bạn xem video: Bkav ra mắt Bphone thế hệ thứ 4 trên VTC

