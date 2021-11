Dân mạng chê bai tai nghe AirB dùng “nịt”, CEO Bkav phản pháo gì?

Trong tháng 12 tới, BKAV sẽ chính thức tung ra bộ đôi tai nghe true wireless AirB và AirB Pro. Trên trang cá nhân của mình, CEO BKAV Nguyễn Tử Quảng liên tục giới thiệu về chiếc tai nghe true wireless này. Tuy nhiên mới đây, ông Nguyễn Tử Quảng đã lên tiếng về chi tiết gây tranh cãi của tai nghe AirB. Cụ thể trên nhiều diễn đàn công nghệ, người dùng nổ ra tranh cãi về thiết kế bản lề "sợi dây" của hộp sạc. Thay vì sử dụng các khớp nối bằng nhựa hay kim loại như trên các dòng sản phẩm khác, bản lề của AirB lại chỉ là một sợi dây nối hai nửa vỏ hộp với nhau mà nhiều cư dân mạng hài hước cho rằng "nịt" cao su. Để lý giải cho thiết kế này, CEO Bkav cho biết thiết kế này là để "tiết kiệm cho khách hàng". Rất nhiều người dùng bị gãy bản lề hộp sạc, và mỗi lần như vậy sẽ phải mua hộp sạc mới rất tốn kém. Chính vì vậy BKAV đã sử dụng một loại nhựa dẻo cực bền để thay thế. Bản lề nắp đậy của tai nghe AirB được làm từ nhựa dẻo TPU Shore. BKAV lựa chọn nhựa dẻo này bởi đây là một chất liệu có tính đàn hồi cao, có thể chịu được tác động từ môi trường khắc nghiệt như độ ẩm, nhiệt độ cao lên đến 200 độ, nhiệt độ rất thấp nhất đến -50 độ C. Quá trình kiểm định nghiêm ngặt của đội ngũ thiết kế cho thấy: Bản lề hộp sạc BKAV có thể chịu tải tới 14 kg mà vẫn có thể đàn hồi về như cũ. Do đó, người dùng dù có xoắn, vặn như nào thì bản lề này vẫn y như cũ, không hề biến dạng. Ông Nguyễn Tử Quảng cho biết thêm, ban đầu Bkav dự định dùng bản lề phay nhôm dù tỷ lệ bị gãy là có nhưng vẫn có thể chấp nhận được ở mức nào đó. Tuy nhiên mức giá của tai nghe có thể bị độn lên tới 500.000VND. Do đó, BKAV quyết định sử dụng bản lề nhựa dẻo để giá thành sản phẩm được tập trung vào chất âm và trải nghiệm người dùng. CEO BKAV khẳng định sợi dây trên AirB có thể chịu được hàng triệu lần đóng mở. Để đảm bảo yên tâm cho người dùng, BKAV sẽ bảo hành cho bộ phận này lên đến 5 năm. Ông Quảng cho biết để đi đến thiết kế này, đội ngũ của BKAV đã tham khảo thiết kế của nhiều loại tai nghe khác nhau, trong đó bao gồm AirPods Pro của Apple. Bên cạnh đó, CEO Bkav cũng bày tỏ rất ưng ý với thiết kế liền khối của vỏ hộp sạc AirB và theo ông có lẽ trên thị trường chưa có vỏ hộp sạc nào đạt được mức liền khối và tối giản như vậy. "Một yếu tố mà tôi yên tâm khách hàng sẽ đồng ý và đón nhận đó là, các yếu tố tinh xảo, tinh tế nên tập trung vào ĐÔI TAI NGHE mà bạn đeo trên tai... ...Chất lượng âm thanh phải tốt, nhưng nó còn như một phụ kiện thời trang. Còn hộp sạc dù sao bạn cũng sẽ chỉ để trên bàn hay đút túi, nhìn nó tối giản, cầm nó gọn gàng, dễ dùng và nó bền là ok !", ông Nguyễn Tử Quảng chia sẻ thêm. Mời quý độc giả xem video: Góc tư vấn: Tai nghe Airpods 2 REP 1:1 đáng mua nhất tầm giá 500K. Nguồn: Mobile City.

