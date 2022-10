Pixel 7 vừa ra mắt, thông tin Pixel Fold đã "rần rần" trên mạng

Khi những thông tin về chiếc điện thoại gập đầu tiên của Google vẫn còn nằm sau làn sương mờ, thì lịch trình ra mắt của thiết bị này đã bị rò rỉ và lan truyền nhanh chóng trên mạng. Nhiều người hâm mộ từng nuôi hy vọng rằng sẽ được nhìn thấy điện thoại gập của Google tại sự kiện ra mắt Made by Google, nhưng công ty được cho là đã trì hoãn việc ra mắt chiếc điện thoại tin đồn này. Theo Ross Young, CEO của Display Supply Chain Consultants (DSCC), chiếc điện thoại Pixel gập đầu tiên của Google có thể sẽ ra mắt vào quý 1 năm 2023. Ông cũng tuyên bố rằng công ty sẽ bắt đầu nhận các lô hàng panel cho chiếc điện thoại này vào tháng 1 năm sau. Trước đây từng có nhiều báo cáo rằng Google có thể đang phát triển hai mẫu điện thoại gập. Gần đây, một nhà phát triển đã phát hiện về một điện thoại gập có tên mã là “Felix” trong một đoạn mã khai thác được từ bản beta Android 13 Quarterly Platform Release 1 (QPR1) của Google. Chiếc điện thoại gập này được cho là sẽ có ba camera phía sau, với cảm biến chính IMX787, ống kính góc siêu rộng IMX386 và ống kính tele S5K3J1. Đầu năm nay, một chiếc điện thoại gập của Google có tên mã “Pipit” cũng đã được tiết lộ. Nhà phát triển tuyên bố rằng chipset Tensor có trong mô hình này hiện đã trở nên lỗi thời. Theo một số thông tin, điện thoại Pixel Fold sẽ được thiết kế với cơ chế gập đôi màn hình. Kích thước màn hình khi mở to sẽ rộng 7.6 inch, khi gập lại thì màn hình phụ sẽ là 5.8 inch. Điện thoại Pixel Fold của Google sẽ trang bị tấm nền OLED dẻo, cùng với đó là lớp vỏ bằng kính siêu mỏng được cung cấp bởi Samsung. Với màn hình kích thước lớn điện thoại Pixel Fold của Google sẽ giúp người dùng có được trải nghiệm xem phim, chơi game cực đã như đang dùng máy tính bảng. Nhưng lại vô cùng tiện lợi để mang theo bên mình ở mọi nơi. >>>Xem thêm video" Ấn tượng với sản phẩm mới của Apple - Nhiều nâng cấp giá ít biến động (Nguồn: VTV24).

