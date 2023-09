Phục sát đất những sinh vật sống lâu, “thọ ngang đất trời”

1. Sứa bất tử: Được tìm thấy ở vùng biển Caribe và khắp thế giới, sứa bất tử có khả năng tái sinh cuộc đời từ thời kì trưởng thành đến thời kì đơn bào. Sinh vật này có thể sống lâu đến mức không thể xác định tuổi thọ trung bình và chỉ gặp rủi ro khi gặp kẻ thù hoặc bị săn bắt. 2. Hydra: Nhóm động vật không xương sống nhỏ giống sứa. Chúng không trải qua lão hoá do tuổi tác, thời gian, nhờ vào tế bào gốc liên tục tái tạo thông qua nhân bản. Mặc dù có khả năng sinh trưởng không giới hạn, nhưng sinh vật bất tử này vẫn không thể sống lâu vĩnh viễn trong tự nhiên do mối đe dọa từ động vật săn mồi và dịch bệnh. 3. Cây Pando: Cây họ liễu với tuổi đời lên đến 80,000 năm, là một trong những sinh vật thọ ngang trời đất. Pando đang chậm lại sự phát triển do nhiều yếu tố như hươu nai ăn cây non và sự xâm lấn của con người. 4. Bọt biển Nam Cực: Dù có kích thước nhỏ và hình thức khiêm tốn, loài bọt biển Nam Cực có tuổi thọ đáng kinh ngạc, lên đến 1550 năm trước khi mất đi. 5. Ngao biển Ming: Một nhóm nhà khảo cổ học khai quật và tìm thấy loài ngao này ở vùng Iceland. Nghiên cứu lớp vỏ của chúng, các nhà khoa học đã thực sự bất ngờ khi tuổi thọ của chúng lên đến 507 tuổi. Mời quý độc giả xem thêm video: Loài sinh vật xấu xí nhất hành tinh và tập tính giao phối quái dị.

