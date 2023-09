Rùng mình top sinh vật huyền thoại có thể có thật ngoài đời

Thủy quái Kraken là một trong những sinh vật huyền thoại nổi tiếng thế giới. Trong các giai thoại cổ xưa, Kraken được mô tả có cơ thể khổng lồ. Nếu tính cả các xúc tu, chiều dài của chúng có thể lên tới 13-15m. Với cơ thể to lớn như vậy, Kraken có thể dễ dàng đánh đắm tàu thuyền, "nuốt chửng" các thủy thủ, ngư dân để thỏa mãn cơn đói và dạ dày khổng lồ. Chính vì vậy, sinh vật này trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với người đi biển. Theo một số nhà nghiên cứu, thủy quái Kraken có thể không phải là sinh vật do trí tưởng tượng của con người tạo ra. Thay vào đó, Kraken có thể chính là loài mực khổng lồ. Một giả thuyết khác cho rằng, thủy quái Kraken có thể là loài sinh vật biển mà con người chưa từng biết đến. Sinh vật này đã tuyệt chủng nên chỉ còn những giai thoại, truyền thuyết về chúng. Vậy nên, việc tìm kiếm bằng chứng để chứng minh Kraken có thật không phải nhiệm vụ dễ dàng. Nổi tiếng không kém thủy quái Kraken là giai thoại về quái thú hút máu dê Chupacabra. Tên gọi này xuất phát từ việc trong tiếng Tây Ban Nha, Chupacabra có nghĩa là "con quỷ hút máu dê". Đây là một sinh vật bí ẩn được cho là xuất hiện lần đầu tiên tại Puerto Rico năm 1995. Theo các ghi chép, vào tháng 3/1995, 8 con cừu ở Puerto Rico được phát hiện chết vì vết thương sâu nơi vùng cổ. Đặc biệt, chúng hoàn toàn mất toàn bộ máu trong cơ thể. Vài tháng sau, sự việc tiếp diễn khi có khoảng 150 con gia súc chết trong tình trạng tương tự. Theo lời kể của một số nhân chứng, sinh vật bí ẩn gây ra cái chết của cừu và những gia súc có vóc dáng to cỡ con gấu nhỏ, cao từ 1,2 - 1,5m, mắt đỏ, móng vuốt dài và trên lưng có nhiều gai nhọn. Không chỉ xuất hiện ở Puerto Rico, quái thú hút máu Chupacabra còn được báo cáo xuất hiện và gây ra các vụ hút máu gia súc đến chết ở Cộng hòa Dominica, Argentina, Bolivia, Colombia, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panama, Peru, Brazil, Chile, Mỹ và Mexico. Đến nay, sự tồn tại của sinh vật này vẫn chưa được giải mã nhưng một số người tin rằng Chupacabra có thật nhưng rất khó bị con người "tóm" được vì chúng rất thông minh, di chuyển rất nhanh, khó tìm được hang ổ... Kongamato là quái thú huyền thoại được cho là sinh sống trong các đầm lầy sâu và rừng nhiệt đới châu Phi xích đạo. Theo các giai thoại, sinh vật này có hình dáng giống như với loài chim tiền sử (pterodactyl) có sải cánh dài khoảng 2m, rất khỏe và có hàm răng sắc nhọn. Một số người dân địa phương rất sợ những con Kongamato vì những cuộc tấn công kinh hoàng, đột ngột. Thậm chí, họ coi Kongamato đáng sợ hơn cả sư tử, gấu, báo... Vào năm 1932, nhà thám hiểm Ivan Sanderson đã có chuyến thám hiểm vào vùng sâu vùng xa của Cameroon. Một ngày nọ, ông và các cộng sự bắn rơi một con vật khác thường khi nó đang bay. Theo quan sát của họ, sinh vật này có cơ thể lai giữa dơi, chim và bò sát. Do không phải vết thương chí mạng nên sinh vật bí ẩn trên vẫn đủ sức bay đi sau khi bị bắn rơi. Điều này khiến nhóm của ông Sanderson vô cùng kinh ngạc cũng như cảm thấy khó hiểu. Mời độc giả xem video: Loài sinh vật xấu xí nhất hành tinh và tập tính giao phối quái dị.

