Phát hiện 'thủ phạm' bất ngờ khiến sao Hỏa bị biến dạng

Sao Hỏa, hành tinh thứ tư tính từ Mặt Trời, luôn là một chủ đề hấp dẫn đối với các nhà khoa học và những người yêu thích khám phá vũ trụ. Với bề mặt đỏ rực do oxit sắt, hành tinh này không chỉ nổi bật về màu sắc mà còn chứa đựng nhiều bí ẩn về quá khứ và khả năng tồn tại sự sống. (Ảnh:Wikipedia) Sao Hỏa có kích thước bằng khoảng một nửa Trái Đất, với bán kính trung bình khoảng 3.390 km. Khí hậu trên Sao Hỏa rất khắc nghiệt, với nhiệt độ trung bình khoảng -60°C. Bề mặt của hành tinh này được bao phủ bởi sa mạc, núi lửa, và các thung lũng sâu, trong đó nổi bật nhất là núi lửa Olympus Mons - núi lửa lớn nhất trong Hệ Mặt Trời, cao khoảng 22 km.(Ảnh:Lowell Observatory) Các sứ mệnh khám phá Sao Hỏa đã mang lại nhiều thông tin quý giá. Tàu thăm dò Curiosity và Perseverance của NASA đã tìm thấy bằng chứng về nước dạng lỏng trong quá khứ, cho thấy Sao Hỏa từng có điều kiện thích hợp cho sự sống. Hiện tại, các nhà khoa học đang tiếp tục tìm kiếm dấu hiệu của vi khuẩn cổ đại và nghiên cứu khả năng tồn tại của nước dưới dạng băng ở các cực và dưới bề mặt.(Ảnh:SciTechDaily) Một trong những phát hiện mới nhất là hình dạng bất thường của Sao Hỏa có thể do tác động của một mặt trăng bí ẩn tên là Neiro. (Ảnh:Moneycontrol) Theo Science Alert, trong nghiên cứu mới của nhà thiên văn học Michael Efroimsky, Neiro đã kéo và làm biến dạng Sao Hỏa khi hành tinh này còn non trẻ và ngập đầy các đại dương magma. (Ảnh:Indy100) Khoảng 4 tỉ năm trước, Neiro có thể đã bị vỡ tan trong một giai đoạn va chạm thiên thể khắc nghiệt, và các mảnh vỡ của nó có thể đã tạo thành hai mặt trăng hiện tại của Sao Hỏa là Phobos và Deimos. (Ảnh:Scienze Notizie) Sao Hỏa vẫn là một mục tiêu quan trọng trong hành trình khám phá vũ trụ của con người. Các kế hoạch đưa con người lên Sao Hỏa đang được phát triển, với hy vọng rằng một ngày không xa, chúng ta sẽ có thể đặt chân lên hành tinh này và khám phá thêm nhiều bí ẩn chưa được giải đáp.(Ảnh:Phys.org) Sao Hỏa không chỉ là một hành tinh đỏ rực trong bầu trời đêm, mà còn là một kho tàng kiến thức đang chờ đợi chúng ta khám phá. Với mỗi bước tiến trong nghiên cứu và công nghệ, chúng ta lại tiến gần hơn đến việc hiểu rõ hơn về hành tinh này và khả năng tồn tại sự sống ngoài Trái Đất.(Ảnh:World Atlas) Mời quý độc giả xem thêm video: Thực hư bằng chứng người ngoài hành tinh “đổ bộ” Trái Đất năm 1947.

Sao Hỏa, hành tinh thứ tư tính từ Mặt Trời, luôn là một chủ đề hấp dẫn đối với các nhà khoa học và những người yêu thích khám phá vũ trụ. Với bề mặt đỏ rực do oxit sắt, hành tinh này không chỉ nổi bật về màu sắc mà còn chứa đựng nhiều bí ẩn về quá khứ và khả năng tồn tại sự sống. (Ảnh:Wikipedia) Sao Hỏa có kích thước bằng khoảng một nửa Trái Đất, với bán kính trung bình khoảng 3.390 km. Khí hậu trên Sao Hỏa rất khắc nghiệt, với nhiệt độ trung bình khoảng -60°C. Bề mặt của hành tinh này được bao phủ bởi sa mạc, núi lửa, và các thung lũng sâu, trong đó nổi bật nhất là núi lửa Olympus Mons - núi lửa lớn nhất trong Hệ Mặt Trời, cao khoảng 22 km.(Ảnh:Lowell Observatory) Các sứ mệnh khám phá Sao Hỏa đã mang lại nhiều thông tin quý giá. Tàu thăm dò Curiosity và Perseverance của NASA đã tìm thấy bằng chứng về nước dạng lỏng trong quá khứ, cho thấy Sao Hỏa từng có điều kiện thích hợp cho sự sống. Hiện tại, các nhà khoa học đang tiếp tục tìm kiếm dấu hiệu của vi khuẩn cổ đại và nghiên cứu khả năng tồn tại của nước dưới dạng băng ở các cực và dưới bề mặt.(Ảnh:SciTechDaily) Một trong những phát hiện mới nhất là hình dạng bất thường của Sao Hỏa có thể do tác động của một mặt trăng bí ẩn tên là Neiro. (Ảnh:Moneycontrol) Theo Science Alert, trong nghiên cứu mới của nhà thiên văn học Michael Efroimsky, Neiro đã kéo và làm biến dạng Sao Hỏa khi hành tinh này còn non trẻ và ngập đầy các đại dương magma. (Ảnh:Indy100) Khoảng 4 tỉ năm trước, Neiro có thể đã bị vỡ tan trong một giai đoạn va chạm thiên thể khắc nghiệt, và các mảnh vỡ của nó có thể đã tạo thành hai mặt trăng hiện tại của Sao Hỏa là Phobos và Deimos. (Ảnh:Scienze Notizie) Sao Hỏa vẫn là một mục tiêu quan trọng trong hành trình khám phá vũ trụ của con người. Các kế hoạch đưa con người lên Sao Hỏa đang được phát triển, với hy vọng rằng một ngày không xa, chúng ta sẽ có thể đặt chân lên hành tinh này và khám phá thêm nhiều bí ẩn chưa được giải đáp.(Ảnh:Phys.org) Sao Hỏa không chỉ là một hành tinh đỏ rực trong bầu trời đêm, mà còn là một kho tàng kiến thức đang chờ đợi chúng ta khám phá. Với mỗi bước tiến trong nghiên cứu và công nghệ, chúng ta lại tiến gần hơn đến việc hiểu rõ hơn về hành tinh này và khả năng tồn tại sự sống ngoài Trái Đất.(Ảnh:World Atlas) Mời quý độc giả xem thêm video: Thực hư bằng chứng người ngoài hành tinh “đổ bộ” Trái Đất năm 1947.