Phát hiện “hành tinh ngọt ngào” khổng lồ và mềm mại như kẹo dẻo

Nằm cách Trái Đất 580 năm ánh sáng trong chòm sao Ngự Phu, "mẹ" của hành tinh mới được phát hiện bởi nhà thiên văn học hành tinh Shubham Kanodia từ Phòng thí nghiệm Trái Đất và hành tinh của Viện Carnegie ở Washington DC - Mỹ là ngôi sao lùn đỏ TOI-3757. Theo tiến sĩ Kanodia, các hành tinh khổng lồ rất khó hình thành xung quanh các ngôi sao lùn đỏ, một vài cái hiếm hoi từng được quan sát thì ở rất xa sao mẹ. "Hành tinh ngọt ngào" này là hành tinh khí gần đầu tiên được quan sát quanh loại sao này, cho dù sao lùn đỏ là loại sao nhiều nhất trong thiên hà chứa Trái Đất Milky Way (Ngân Hà), tỉ lệ có thể lên tới 73%. Nguyên nhân của điều này là do sao lùn đỏ với bức xạ mạnh mẽ có thể tước bỏ bầu khí quyển bất kỳ gã khổng lồ khí nào ở xung quanh nó. Bất chấp tất cả, TOI-3757 tồn tại, nhưng tất nhiên với những tính chất đặc biệt. Theo tờ Science Alert, nó to hơn Sao Mộc - hành tinh lớn nhất hệ Mặt Trời - một chút nhưng lại có khối lượng rất thấp, chỉ khoảng 85 lần Trái Đất. Để so sánh, Sao Mộc có khối lượng gấp 318 lần Trái Đất. Mật độ của hành tinh này là 0,27 gam trên một cm khối. Đó là một hành tinh cực kỳ mềm mại - mềm mại đến mức không rõ bằng cách nào nó có thể hình thành rất gần với ngôi sao của nó: chỉ mất 3,43 ngày để quay hết một vòng quanh sao mẹ. Tiến sĩ Kanodia và các đồng nghiệp cho rằng có thể có 2 yếu tố tác động đến việc nó nhẹ như kẹo dẻo. Thứ nhất, khối khí khổng lồ hình thành với một lõi đá, xung quanh đó khí tích tụ để tạo thành một bầu khí quyển dày và mở rộng. Vì sao lùn đỏ này chứa ít nguyên tố nặng so với các sao lùn đỏ khác, lõi đá hình thành chậm hơn một chút, điều này sẽ làm trì hoãn quá trình tích tụ khí và ảnh hưởng đến mật độ của thế giới. Thứ hai, quỹ đạo dường như hơi hình bầu dục, có nghĩa là khoảng cách của nó với ngôi sao thay đổi. Có lẽ khi nó đến gần hơn, bầu không khí nóng lên và bị phồng ra. Bên cạnh đó, khả năng sinh sống trên hành tinh của các hệ sao lùn đỏ là chủ đề của một số cuộc tranh cãi. Dù chúng có số lượng lớn, và có tuổi thọ dài, có nhiều yếu tố có thể khiến cuộc sống khó duy trì trên những hành tinh quay quanh một ngôi sao lùn đỏ. Thứ nhất, các hành tinh ở vùng có thể sinh sống của một sao lùn đỏ phải gần ngôi sao mẹ ở mức dường như sẽ bị khóa thủy triều. Điều này khiến một phía bề mặt sẽ luôn là ban ngày còn phía kia là đêm đen vĩnh cửu. Nó cũng tạo ra những sự khác biệt nhiệt độ to lớn giữa hai phía bề mặt. Những điều kiện như vậy có lẽ sẽ khiến cuộc sống (như chúng ta biết) khó phát triển. Mặt khác, những lý thuyết gần đây cho rằng hoặc một khí quyển dày hay một đại dương có thể chuyển nhiệt độ quanh một hành tinh như vậy. >>>Xem thêm video: Trung Quốc phát trực tuyến lớp học đầu tiên từ vũ trụ (Nguồn: VTV24).

