Nhiều thuê bao MobiFone tiếp tục mất sóng, nhà mạng nói gì?

Đại diện MobiFone khẳng định hệ thống hoạt động bình thường sau sự cố tối ngày 29/9.

Trưa ngày 1/10/2020, bạn đọc của Báo điện tử Kiến thức phản ánh ngồi cạnh nhau tại một hàng ăn trên phố Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) có gọi cho một thuê bao của MobiFone đang ở khu vực Cầu Giấy (Hà Nội) nhưng không liên lạc được. Kiểm tra những thuê bao của MobiFone đang ngồi cùng nhau tại Lý Thường Kiệt thì thấy cột sóng chỉ còn 1 vạch, cột 4G thay bằng biểu tượng E. Các thuê bao của MobiFone gọi cho nhau cũng không được. Thậm chí lấy một thuê bao của mạng Viettel gọi đến thuê bao MobiFone ở Cầu Giấy cũng không liên lạc được.



Tình trạng trên kéo dài từ 12h30 đến khoảng 13h thì các thuê bao trên gọi được cho nhau bình thường. Các thuê bao khi đó cũng nhận được tin nhắn báo cuộc gọi nhỡ trong khoảng thời gian không liên lạc được.

Về phản ánh này, đại diện MobiFone khẳng định không có chuyện xảy ra sự cố giống chiều 29/9 . “Hệ thống vẫn hoạt động bình thường và tổng đài không nhận được phản ánh nào từ phía khách hàng” - đại diện MobiFone cho biết. Tuy nhiên, đại diện MobiFone cũng chia sẻ thêm, tình trạng thuê bao mất sóng trên diện hẹp do nhiều lý do, có thể do thiết bị đầu cuối, có thể do ở khu vực nhà cao tầng nên sóng yếu… "Ngoài ra, cũng có thể do bộ phận kỹ thuật của nhà mạng tối ưu hoá lại hệ thống nên một số thuê bao có thể xảy ra tình trạng mất sóng trong khoảng thời gian ngắn" - đại diện Mobifone cho biết thêm.

Liên quan đến sự cố chiều 29/9, sáng nay nhà mạng MobiFone đã có thông báo tặng mỗi thuê bao 7GB data (1,5GB/ngày trong 5 ngày liên tiếp). Tuy nhiên, động thái xin lỗi khách hàng này của MobiFone đã gặp phản ứng ngược từ phía khách hàng khi rất nhiều người cho rằng 1,5GB data đó gần như không có tý giá trị nào bởi không nhiều người sử dụng hết dung lượng sẵn có.