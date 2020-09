Smartphone trở thành “cục gạch” vì sự cố sập mạng MobiFone

Chiều 29/9, nhiều người dân sử dụng mạng di động MobiFone than phiền về tình trạng sập mạng khiến smartphone trở thành ''cục gạch'' vô tác dụng. Cụ thể, trên mạng xã hội các bài đăng chia sẻ về việc không thể gọi điện, không nhận được cuộc gọi, tin nhắn cũng như truy cập Internet với mạng MobiFone xuất hiện tràn lan. Tình trạng mất mạng MobiFone không chỉ xảy ra tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng mà còn được nhiều người dùng từ các tỉnh thành như Vĩnh Long, Bình Định, Thái Bình... phản ánh. Trong khi một số người không thể gọi điện trong nội bộ mạng MobiFone dù vẫn hiện đủ vạch sóng, chức năng nhắn tin vẫn hoạt động bình thường, điện thoại của những người dùng khác thậm chí không hiện cột sóng, truy cập mạng dữ liệu thì máy báo không có Internet. Trước tình trạng này, khách hàng sử dụng mạng MobiFone đã tìm các liên hệ với tổng đài nhà mạng nhưng không thành công. Vì tưởng điện thoại bị hỏng, thậm chí không ít người dùng còn mang điện thoại đi sửa nhưng sau đó mới biết lỗi do nhà mạng. Những người kết nối được với nhân viên MobiFone thì được giải đáp là ''hệ thống đang cập nhật, nên một số địa điểm chưa đồng bộ kịp''. Trước câu trả lời này, người dùng tỏ ra bức xúc vì các kênh liên lạc như website hoặc tài khoản mạng xã hội của Mobifone không hề có thông báo về vấn đề mạng, thiếu tôn trọng người dùng. Anh V.C bình luận: ''Làm việc như vậy là không xem trọng khách hàng rồi, it nhất cũng phải có một tin nhắn thông báo sự cố cho khách hàng biết mà xoay sở chứ''. Trong khi người dùng T.B bức xúc: ''Mình cực kỳ thất vọng cách làm của MobiFone. Gọi tổng đài hơn tiếng đồng hồ gặp được nhân viên hỏi thì giấu không trả lời, còn bảo vui lòng khởi động lại máy có thể do máy hoặc sim''. Sự cố rớt mạng MobiFone không chỉ biến smartphone thành cục gạch, mà còn ảnh hưởng đến công việc của nhiều người khi bỗng nhiên bị ''mất liên lạc với thế giới'', thậm chí khiến các chủ hàng kinh doanh online được phen khốn đốn. Trên mạng xã hội, một số người dùng kinh doanh online cũng như shipper tá hỏa khi không thể liên lạc được với khách hàng để giao hàng như đã hẹn. Gần 7 tiếng sau khi sự cố xảy ra, nhiều người dùng vẫn chưa thể kết nối. MobiFone vẫn chưa có thông báo chính thức về thời điểm mạng này trở lại bình thường và tổng đài 9090 cũng không hoạt động. "3G MobiFone" trở thành từ khóa được tìm kiếm tăng vọt. Các chỉ số tìm kiếm nhiều nhất đến từ TP.HCM, Đà Nẵng, Bến Tre cho thấy một phần mức độ nghiêm trọng của sự cố trên ở các tỉnh thành. Ngày hôm sau, đại diện nhà mạng Mobifone lên tiếng giải thích, do sự cố lỗi đường truyền, từ cuối giờ chiều 29/9, một số thuê bao của nhà mạng này gặp phải tình trạng chập chờn về gọi thoại và dữ liệu (data) mạng 3G/4G khi sử dụng dịch vụ ở một số khu vực. Hiện MobiFone đang tích cực triển khai các biện pháp xử lý thông tin, cân chỉnh lưu lượng để khắc phục sự cố, nhằm đảm bảo thông suốt liên lạc và dịch vụ cho các thuê bao tại những khu vực bị ảnh hưởng trong thời gian sớm nhất... Đây không phải lần đầu MobiFone xảy ra sự cố sập mạng, mất sóng. Trước đó vào năm 2018, mạng MobiFone cũng gặp trục trặc tương tự. Người sử dụng mạng MobiFone tại một số khu vực nội thành Hà Nội, TP.HCM không thể sử dụng SIM điện thoại để gọi điện hay truy cập internet từ mạng 3G, 4G. Tuy nhiên sự cố được khắc phục chỉ sau 3 giờ, kết nối mạng thoại, dữ liệu trở lại bình thường. Mobifone thử nghiệm thành công mạng 5G | THDT

