Mỹ điều tra công ty đồng minh nghi bán chip cho Trung Quốc

Trang The Information bất ngờ đưa tin Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã mở cuộc điều tra đối với Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan (TSMC), nhà sản xuất chip bán dẫn theo hợp đồng lớn nhất thế giới, trong bối cảnh có cáo buộc TSMC đã có vi phạm các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ. Ảnh: Daily Mail Cụ thể, giới chức Hoa Kỳ nghi ngờ nhà sản xuất Đài Loan này đã bán chip AI và chip tiên tiến khác cho Huawei của Trung Quốc. Huawei đã bị cấm mua chip được sản xuất bằng thiết bị của Hoa Kỳ kể từ năm 2020 như một phần trong các biện pháp an ninh quốc gia rộng lớn hơn của Hoa Kỳ. Ảnh: Tân Hoa xã Các cáo buộc mà Bộ này đưa ra đối với đồng minh của mình được giới quan sát cho là khá nghiêm trọng. Thậm chí, nghi vấn cho rằng có sự giúp đỡ TSMC trong việc sản xuất chiếc điện thoại gập 3 Mate 60 gây ngạc nhiên cho cộng đồng công nghệ. Ảnh: Huawei Họ cũng đang xem xét liệu TSMC có sản xuất chip máy chủ AI do Huawei thiết kế hay không. Điều đó sẽ bao gồm bất kỳ hoạt động bán hàng gián tiếp nào, có khả năng thông qua các công ty trung gian. Trong khuôn khổ đó, các quan chức đang điều tra xem TSMC có thực hiện các biện pháp kiểm tra đầy đủ các khách hàng trước khi xử lý đơn hay không. Hậu quả của việc này là rất lớn. Thông tin cho biết cuộc điều tra vẫn đang trong giai đoạn đầu và vẫn chưa rõ phải mất bao lâu để đưa ra kết luận. Tuy nhiên, nếu TSMC bị phát hiện vi phạm các quy định xuất khẩu, công ty này có thể phải chịu tiền phạt hoặc hình phạt nặng hơn, chẳng hạn như tạm thời hạn chế tiếp cận công nghệ của Hoa Kỳ. Ảnh: The Fortune Trong một thông cáo phát đi hôm qua của TSMC, công ty này cho biết, họ là một công ty tuân thủ pháp luật, hoạt động theo đúng luật pháp và quy định: "Nếu chúng tôi có bất kỳ lý do nào để tin rằng có vấn đề tiềm ẩn, chúng tôi sẽ hành động nhanh chóng để đảm bảo tuân thủ, bao gồm tiến hành điều tra và chủ động liên lạc với các bên liên quan bao gồm khách hàng và cơ quan quản lý khi cần thiết". Ảnh: AP Cuộc điều tra diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với TSMC khi công ty này sắp nhận hơn 11 tỷ USD từ chính quyền Joe Biden để xây dựng nhà máy thứ ba tại tiểu bang Arizona. Nhà sản xuất chip này đã đầu tư 40 tỷ đô la vào các nhà máy dự kiến sản xuất chip 2nm, 3nm và 4nm. Ảnh: AP Ngoài ra, vào năm ngoái TSMC cũng đạt được một thỏa thuận lịch sử với Apple khi táo khuyết đồng ý bao trọn toàn bộ các chip 3nm do họ sản xuất. Bắt đầu với các dòng chip dành cho iPhone 15. Đồng thời, họ cũng đang chào hàng các tiến trình 2nm dự kiến sử dụng cho chip A19 Pro trên dòng iPhone 17. Ảnh Finance Today Mặc dù vậy, cổ phiếu của công ty vẫn không bị ảnh hưởng bởi báo cáo. Cổ phiếu TSMC niêm yết tại Đài Loan đã tăng gần 5%, trước đó vào cuối tuần thì cổ phiếu của hãng này cũng có một đợt tăng bất thường tại Hoa Kỳ chỉ trong một đêm. Ảnh minh họa NYSE Tuy nhiên, điều khiến giới công nghệ lẫn quan hệ quốc tế bất ngờ hơn cả là mọi sự chú ý dẫn đến cuộc điều tra này chính là việc chip Kirin 9000S được trang bị trên điện thoại Mate60 của Huawei, được ra mắt vào cuối tháng 8 năm 2023 trong chuyến công du Trung Quốc của Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo. Ảnh: Tân Hoa xã "Cuộc chiến công nghệ" Mỹ - Trung được cho là bắt đầu từ năm 2017 với các vấn đề liên quan đến công nghệ, như sở hữu trí tuệ, hợp tác công nghệ là những vấn đề được quan tâm hàng đầu. Mỹ cho rằng phát triển công nghệ của Trung Quốc gây tác động tiêu cực đến Mỹ và nhằm phục vụ mục tiêu cạnh tranh nước lớn với Mỹ, vì vậy, phải ngăn chặn sự phát triển này. Ảnh: AI Creat Mời quý độc giả xem video: Công Nghệ Vũ Trụ Của Người Trung Quốc | Thư Viện Thiên Văn

