Lươn màu trắng sữa bất ngờ xuất hiện tại Cà Mau: Loài cực hiếm?

Được biết, con lươn kỳ lạ là của ông Nguyễn Việt Hùng, 65 tuổi, ngụ huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Nói về nguồn gốc, ông cho biết con vật này ông được một người cháu tặng lại. Cụ thể, tối ngày 3/4, người cháu của ông Hùng trong lúc soi cá trên ruộng đã bắt được con lươn có màu trắng sữa, đuôi màu đỏ huyết… với trọng lượng hơn 300 gram. Sau đó, người này đã cho ông Hùng. Hiện con lươn đang được ông Hùng nuôi trong hồ kính, trang bị thêm ôxy để mọi người đến xem chơi chứ không bán. Theo lời nhiều người dân lớn tuổi tại địa phương, sở dĩ con lươn có màu trắng sữa như vậy là do đột biến gen nên rất ít gặp trong tự nhiên. Trước đây, đã không ít lần người dân phát hiện lươn đột biến. Ngày 28/6, anh Lê Tấn Khanh (23 tuổi, ở xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) mua hai con lươn của người quen đặt trúm (ống tre) bắt được với giá 100.000 đồng. Lúc đầu anh không để ý nhưng đến khi người nhà mang lươn ra làm thịt nấu cháo cho con ăn thì phát hiện một con toàn thân màu trắng, rất lạ. Con lươn toàn thân màu trắng, dài khoảng 60 cm, nặng 400 gram được anh Khanh nuôi trong thùng nhựa. Ngày 6/11/2018, anh Phạm Việt Hùng (33 tuổi, ở xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) bắt được con lươn lạ trong ao ở vườn nhà. Con lươn toàn thân màu trắng, dài khoảng 55 cm, nặng 300 gram. Theo các chuyên gia thủy sản, lươn có màu trắng hay vàng là do đột biến gen, với tỷ lệ hiếm, nên ít gặp trong tự nhiên. Tối 11/3/2018, anh Nguyễn Văn Hòa (23 tuổi, phường Kim Long, TP Huế) bắt được con lươn nặng 0,7 kg, dài hơn 60 cm, toàn thân màu trắng có nổi nhiều mạch máu. Vào cuối tháng 1/2018, thông tin anh Thẩm Trần Minh Thành (SN 1989, trú phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) bắt được lươn vàng óng có đốm đen kỳ lạ thu hút sự quan tâm của nhiều người dân ở địa phương. Vào tháng 7/2017, trong lúc đi thăm dớn, anh Lê Văn Hùng (ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) bắt được con lươn vàng "khủng", với trọng lượng lên đến gần 900gram. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News.

