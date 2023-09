Loài rắn bé hạt tiêu "tham ăn", nuốt chửng con mồi to gấp bội

Rắn ăn trứng Gans (Dasypeltis gansi) là một loài rắn châu Phi không độc có khả năng nuốt chửng những con trứng chim lớn, đặc biệt về kích thước con mồi so với cơ thể của chúng. Loài này có cơ thể nhỏ bé, chỉ dài khoảng 102 cm, nhưng có khả năng mở miệng cực kỳ rộng, cho phép chúng nuốt chửng cả quả trứng chim hình cầu. Khả năng này xuất phát từ sự co giãn của lớp da nối xương hàm dưới bên phải và bên trái của rắn ăn trứng Gans, cho phép chúng mở miệng cực rộng. Nghiên cứu trên tạp chí Journal of Zoology đã ghi nhận rằng loài này giữ kỷ lục thế giới về kích thước há miệng so với tổng thể. Khả năng nuốt trứng của rắn ăn trứng Gans vượt xa các loài rắn phổ biến khác, như rắn chuột đen. Tác giả nghiên cứu, Bruce Jayne, đã thực hiện thí nghiệm trong phòng thí nghiệm và quan sát rắn ăn trứng Gans nuốt chửng một quả trứng cút. Quá trình này kéo dài từ 15 đến 30 phút, và rắn không cần đến các răng sắc để nuốt chửng trứng mà chúng có khả năng mở miệng mềm rất rộng. Khả năng này giúp rắn ăn trứng Gans sinh tồn, đặc biệt khi trứng chim có hình dáng mập mạp và hình cầu, khó nuốt đối với những loài rắn không có khả năng mở miệng lớn. Điều này cho phép rắn ăn trứng Gans tập trung vào việc săn mồi lớn hơn, như trứng chim, mà không phải lo lắng về việc mồi đòi thoát khỏi miệng chúng. Mời quý độc giả xem thêm video: Thực hư loài rắn mini độc nhất Việt Nam “cắn là chết”.

Rắn ăn trứng Gans (Dasypeltis gansi) là một loài rắn châu Phi không độc có khả năng nuốt chửng những con trứng chim lớn, đặc biệt về kích thước con mồi so với cơ thể của chúng. Loài này có cơ thể nhỏ bé, chỉ dài khoảng 102 cm, nhưng có khả năng mở miệng cực kỳ rộng, cho phép chúng nuốt chửng cả quả trứng chim hình cầu. Khả năng này xuất phát từ sự co giãn của lớp da nối xương hàm dưới bên phải và bên trái của rắn ăn trứng Gans, cho phép chúng mở miệng cực rộng. Nghiên cứu trên tạp chí Journal of Zoology đã ghi nhận rằng loài này giữ kỷ lục thế giới về kích thước há miệng so với tổng thể. Khả năng nuốt trứng của rắn ăn trứng Gans vượt xa các loài rắn phổ biến khác, như rắn chuột đen . Tác giả nghiên cứu, Bruce Jayne, đã thực hiện thí nghiệm trong phòng thí nghiệm và quan sát rắn ăn trứng Gans nuốt chửng một quả trứng cút. Quá trình này kéo dài từ 15 đến 30 phút, và rắn không cần đến các răng sắc để nuốt chửng trứng mà chúng có khả năng mở miệng mềm rất rộng. Khả năng này giúp rắn ăn trứng Gans sinh tồn, đặc biệt khi trứng chim có hình dáng mập mạp và hình cầu, khó nuốt đối với những loài rắn không có khả năng mở miệng lớn. Điều này cho phép rắn ăn trứng Gans tập trung vào việc săn mồi lớn hơn, như trứng chim, mà không phải lo lắng về việc mồi đòi thoát khỏi miệng chúng. Mời quý độc giả xem thêm video: Thực hư loài rắn mini độc nhất Việt Nam “cắn là chết”.