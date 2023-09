Top rắn độc vừa nguy hiểm chết người vừa xấu xí nhất thế gian

1. Là một trong những loài rắn xấu xí nhất thế giới, rắn vảy gai, hay còn gọi là Atheris hispida không có lớp da nhẵn mịn như đồng loại mà được bao bọc bởi những chiếc gai nhọn xếp đè lên nhau. Rắn vảy gai được chú ý bởi đôi mắt to trợn tròn và bộ da xù xì đặc trưng, có màu vàng và đôi khi là xanh, đỏ... Loài rắn này không chỉ có vẻ ngoài "không thể ưa nổi" mà còn sở hữu nọc độc chết người. Nếu bị loài rắn này tấn công, nạn nhân có thể phải chịu đau đớn do vết thương sưng tấy, tắc mạch máu, thậm chí tử vong. Tuy nhiên, rắn vảy gai thường sống ở rừng nhiệt đới Trung Phi, xa con người nên rất hiếm trường hợp bị cắn. 2. Có ngoại hình xấu xí nhất nhì họ nhà rắn, rắn độc đuôi nhện sở hữu lớp da xù xì, thân hình to lớn, và đặc biệt là chiếc đuôi nhỏ dài kéo theo một ''con nhện'' ở cuối. Nếu nhìn con rắn này từ phía sau chắc nhiều người sẽ tưởng một con nhện đang bò bởi dáng di chuyển cực kỳ giống. Rắn độc đuôi nhện sống tại các sa mạc phía Tây Iran nên không phải ai cũng có thể chiêm ngưỡng được hình thù kỳ dị của chúng. 3. Rắn mũi lá đến từ quê hương Madagascar, còn có tên gọi là Langaha nasuta. Loài rắn này thường sống trên cây, thường ăn thằn lằn, nhìn qua thì có vẻ vô hại nhưng lại chứa nọc độc nguy hiểm. Khi bị loài rắn châu Á này cắn, nạn nhân sẽ cảm thấy cực kỳ đau đớn nhưng thường sẽ ít nguy hiểm đến tính mạng. Mời quý độc giả xem video: Thực hư loài rắn mini độc nhất Việt Nam “cắn là chết”

