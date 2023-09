Hòn đảo đáng sợ nhất thế gian, nơi hàng ngàn rắn độc bá chủ

Đảo Ilha da Queimada Grande này có diện tích 43ha và nằm cách bờ biển bang Sao Paulo khoảng 35 km. Điều đặc biệt đáng sợ là mỗi mét vuông trên đảo có thể chứa từ 1 đến 5 con rắn độc, và đứng giữa đảo này, bạn không thể tránh khỏi việc đi đâu cũng dẫm phải rắn. Ilha da Queimada Grande đã trở thành một trong những hòn đảo nguy hiểm nhất thế giới, và chính phủ Brazil đã cấm người dân đặt chân lên đảo. Chỉ có Hải quân Brazil, các nhà nghiên cứu được chọn bởi Viện Bảo tồn đa dạng sinh học Chico Mendes và đơn vị bảo tồn Liên bang Brazil được phép lên đảo, nhưng phải xin phép và phục vụ cho mục đích khoa học. Trong số hàng trăm nghìn con rắn trên đảo, loài rắn độc bậc nhất là rắn hổ lục đầu vàng. Nọc độc của loài này được xếp vào dạng kinh hoàng và có thể làm tan chảy thịt da. Thậm chí chỉ một cú táp của chúng cũng có thể giết chết một người trưởng thành khỏe mạnh sau khi phá hủy cơ thể và làm "tan chảy" da thịt nạn nhân. Lý do mà rắn hổ lục đầu vàng có nọc độc kinh khủng như vậy vẫn là một bí ẩn đối với các nhà khoa học. Có giả thuyết rằng nước biển dâng cao vào 11.000 năm trước đã khiến đảo trở nên tách biệt, và lũ rắn mắc kẹt tại đây đã phải tiến hóa để tạo ra một loại độc kinh khủng hơn, cho phép giết chết con mồi chỉ bằng một nhát cắn. Mặc dù nọc độc của rắn hổ lục đầu vàng rất nguy hiểm, nhưng chúng lại có giá trị trong việc sản xuất huyết thanh chống độc và có tiềm năng ứng dụng trong việc phát triển các loại thuốc mới trong tương lai. Truyền thuyết nổi tiếng nhất về đảo rắn Queimada Grande là lũ cướp biển đã mang rắn độc lên đảo để bảo vệ kho vàng bạc châu báu của họ, nhưng thực tế là lũ rắn đã tồn tại trên đảo này hàng ngàn năm mà không có sự can thiệp của con người. Các câu chuyện kỳ bí và ám ảnh về đảo này bao gồm người cuối cùng trông giữ ngọn hải đăng, một người đánh cá vô danh bị cắn chết khi tìm kiếm chuối, và nhiều sự kiện khác. Đảo Queimada Grande là một nơi kỳ lạ và nguy hiểm, và may mắn là nó nằm biệt lập ngoài khơi xa, giúp tránh khỏi sự can thiệp của con người trên đất liền. Mời quý độc giả xem thêm video: Lời nguyền chưa lời giải ở nơi 1 mét vuông gặp 5 con rắn độc.

