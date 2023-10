Loài gà quý hiếm nhất Việt Nam: Tưởng chỉ có trong truyền thuyết!

Gà chín cựa, còn được gọi là gà nhiều cựa, là loài gà quý của Việt Nam. Gà chín cựa có ngoại hình mạnh mẽ với bộ lông đa dạng màu sắc, mắt sáng tinh anh, ngực nở, đuôi cong vút giống cầu vồng. Đặc biệt, chúng có đôi chân lớn với 4, 5 cựa mỗi bên, có cựa sừng trên đầu mỗi chân. Gà chín cựa có nguồn gốc từ gà rừng, nên chúng có khả năng bay và chạy rất khỏe. Tuy gọi là gà "chín cựa" nhưng thường chỉ có 7-8 cựa thực sự, số còn lại là gà có 3 cựa. Giống gà này đã từng được nhiều người dân nuôi, nhưng do cách nuôi truyền thống nên sản lượng không lớn. Mới đây, giống gà chín cựa đã trở nên nổi tiếng và được ưa chuộng hơn, làm cho chúng trở nên hiếm hoi và đắt đỏ. Giống gà này có nhiều biểu tượng liên quan đến may mắn và trường tồn, và được người dân tìm kiếm và nuôi để đem lại tài lộc và may mắn cho gia đình.Giá của gà chín cựa có sự biến động tùy thuộc vào số cựa và trọng lượng, từ hàng trăm nghìn đến hàng triệu đồng cho mỗi con. Mời quý độc giả xem thêm video: Mèo quý tộc đua nhau khoe sắc tại cuộc thi mèo lớn nhất Việt Nam.

