Loài chim cực đẹp nhưng gây ra cái chết thảm khốc nhất tự nhiên

Cassowary - loài đà điểu đầu mào đứng thứ 3 trong danh sách những loài chim lớn nhất thế giới (xét về cân nặng thì đứng thứ 2, sau đà điểu). Đây là loài chim bản địa của Úc, sống trong các khu rừng thuộc vùng Đông Bắc của châu lục này. Chúng có một bộ lông 2 màu xanh và đen. Phía trên đầu có một mấu sừng rất cứng như loài khủng long. Với thể hình cao tới 1,8m, cân nặng 60kg, cùng bộ vuốt đồ sộ sắc nhọn, Cassowary đủ sức khiến bất kỳ địch thủ nào nhìn chúng phải chùn bước. Bàn chân của nó có những móng vuốt cực nhọn. Móng của ngón chân giữa có thể dài tới 125mm. Những móng vuốt này cực kỳ đáng sợ khi chúng dùng chân để đá người và vật. Nếu bị chúng tấn công, nạn nhân nếu không tử vong thì cũng bị thương nghiêm trọng. Đà điểu đầu mèo có thể chạy với vận tốc 50km/h xuyên qua rừng rậm, điều này có nghĩa là ngay cả Usain Bolt - người đàn ông chạy nhanh nhất hành tinh - cũng không có cửa chạy thoát khỏi đà điểu đầu mèo. Khi chạy, chúng giơ 2 cánh lên và vỗ vỗ để giữ thăng bằng. Nó cũng có thể nhảy cao tới 1,5m. Ngoài ra, chúng cũng là những vận động viên bơi hết sức tài ba. Cũng giống như nhiều loài chim khác, Cassowary đực cũng chịu nhiều thiệt thòi. Chim đực có kích cỡ nhỏ hơn và thường bị con cái... bắt nạt. Đến mùa sinh sản, con cái cũng tự cho mình cái quyền "trăng hoa", kết đôi với ít nhất là 3 con đực khác nhau. Trong đó, con cuối cùng sẽ chịu trách nhiệm... đổ vỏ - chăm sóc lũ chim non. Con cái sau khi đẻ trứng sẽ bỏ nhà ra đi, để lại con đực với cảnh "gà trống nuôi con" theo đúng nghĩa đen. Những chú Cassowary đực tội nghiệp sẽ chẳng bao giờ biết được lũ chim non có phải con của mình không, chỉ biết nai lưng ra ấp trứng mà kiếm ăn thôi. Những chú chim này còn tội nghiệp ở chỗ số lượng loài của chúng sụt giảm đến thảm hại, do 90% môi trường sống đã bị con người tước đi mất. Ước tính thì so với khi phát hiện ra chúng, hiện chỉ còn 20% - 25% chim Cassowary sống sót ngoài tự nhiên. Cassowary vốn là một loài chim khá hiền hòa. Tuy nhiên, loài chim này có thể trở nên cuồng loạn khi hoảng sợ hoặc bị dồn vào chân tường. Lúc đó, chúng sẽ nhảy bổ vào con mồi, sử dụng bộ vuốt khổng lồ để cào xé. Bộ vuốt này không đủ để xé xác con mồi, nhưng có thể gây ra những vết thương cực kỳ nghiêm trọng, với đường kính miệng vết thương từ 2 - 5cm. Bước vào thế kỉ XIX, chúng bị săn bắt tràn lan nên đã từng gần như tuyệt chủng. Hiện nay, số lượng cá thể sống hoang dã không còn nhiều, chúng ta hầu như chỉ có thể chiêm ngưỡng chúng trong vườn bách thú.

