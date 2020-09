Linh dương thoát chết khỏi hàm cá sấu nhờ... bay lên không trung

Những bức ảnh độc ghi lại khoảnh khắc linh dương bay trên không thoát cú đớp chết người của cá sấu được nhiếp ảnh gia John Mullineux, ghi lại tại công viên quốc gia Kruger, Nam Phi. Những con linh dương nhỏ bé dường như nhận ra sự tồn tại của cá sấu. Tuy nhiên tình trạng hạn hán nơi đây khiến dòng sông khô cạn, chỉ còn lại vài vũng nước sâu cho động vật tới uống, chúng đành liều mạng lại gần nơi trú ngụ của sát thủ đầm lầy. Một con cá sấu đói đang nằm ẩn dưới nước đợi đàn linh dương tới gần, rình rập vài phút nó bất ngờ chồm lên khỏi mặt nước tung ra cú đớp nhanh như điện giật. Tưởng chừng mất mạng dưới hàm cá sấu, linh dương khiến nhiếp ảnh gia và những người chứng kiến bất ngờ khi thoát chết với chiêu thức cực kỳ độc đáo. Cả đàn linh dương thực hiện cú bay người ngoạn mục, cực kỳ nhanh chóng bay trên không trung. John cho biết, sau 1 giờ anh có mặt tại đó, sát thủ đầm lầy khổng lồ đã lao lên đớp 5 lần, nhưng linh dương đều thoát chết khỏi hàm cá sấu vô cùng ngoạn mục. Khoảnh khắc tử thần sang kề sát linh dương, nhưng nhờ cú bay người nhanh nhẹn lên không trung mà chúng vừa được uống nước lại trở về an toàn. Hình ảnh được ghi lại ở một góc nhìn khác, là khoảnh khắc linh dương tung người nhảy lên trong khi một gia đình ngựa vằn đang đứng gần đó may mắn bị cá sấu "làm ngơ". Cuổi cùng, cá sấu không săn được con mồi nào, đành ngậm ngùi chịu ôm cái bụng đói ở chính lãnh thổ của mình. Tuy nhiên không phải con linh dương nào cũng có thể nhanh nhẹn và nhảy lên không trung thoát khỏi hàm cá sấu, đặc biệt là khi chúng đang chìm trong sông nước. Khoảnh khắc con cá sấu khổng lồ đớp trọn linh dương trên khúc sông Kenya lọt vào ống kính một nhiếp ảnh gia, khiến người xem không khỏi rùng mình trước sự khắc nghiệt của thế giới tự nhiên. Con cá sấu săn mồi thực hiện pha tấn công chớp nhoáng khi đàn linh dương băng qua con sông. Một trong số những con kém may mắn nằm gọn trong hàm răng nhọn hoắt của cá sấu khủng dù điên cuồng nhảy liên hồi, chật vật tìm cách lội ngược dòng nước leo lên bờ để tìm cách thoát thân. Toàn bộ cảnh tượng diễn ra và kết thúc trong vòng 15 phút. Cá sấu khủng săn mồi | Nat Geo WILD

