Hé lộ cỗ máy đỉnh cao nhất mọi thời đại, siêu máy tính "chào thua"

IBM và Google đang phát triển máy tính lượng tử với hàng trăm nghìn đến hàng triệu qubit. (Ảnh: IBM) IBM đặt mục tiêu chế tạo máy tính 100.000 qubit trong 10 năm với ngân sách 100 triệu USD.(Ảnh: Cleveland Clinic Newsroom) Máy tính lượng tử sử dụng nguyên lý chồng chập, giúp thực hiện nhiều phép tính cùng lúc.(Ảnh: Nikkei Asia) Hiện tại, máy tính lượng tử chưa vượt trội hơn siêu máy tính do số lượng qubit còn hạn chế.(Ảnh: The Motley Fool)Google hướng tới máy tính một triệu qubit, trong đó phần lớn để sửa lỗi do nhiễu loạn.(Ảnh: Google Quantum AI) Công nghệ hiện tại chưa đủ để mở rộng quy mô qubit lên hàng trăm nghìn hoặc hàng triệu.(Ảnh: New Scientist) IBM dự kiến sử dụng công nghệ CMOS để vận hành qubit với mức tiêu thụ điện thấp hơn.(Ảnh: MIT Technology Review) Việc phát triển máy tính lượng tử quy mô lớn vẫn còn nhiều rủi ro và thách thức chưa được giải quyết.(Ảnh: Bloomberg)

