Kinh hoàng đàn cá sấu khát máu tranh nhau xé xác bò rừng

Trong chuyến thăm Corroboree Billabong, phía đông nam Darwin (Úc) hôm 2/9, nhiếp ảnh gia nghiệp dư Michele Bain đã chứng kiến và ghi lại cảnh tượng kinh hoàng. Một đàn cá sấu khát máu tranh nhau làm thịt con bò lớn làm khuấy động cả một vùng nước. Bain cho biết cô thấy những vệt dài trong bụi rậm nơi con cá sấu dài 4 mét kéo con mồi lớn xuống nước sau khi đã hạ gục được ở trên bờ. Cơ thể con bò căng phồng như bị chết đuối, với những phần thịt đen, nhầy nhụa, khiến người ta liên tưởng đến da của một con hải cẩu. Con cá sấu bắt đầu ăn thịt con bò với một cú ngoạm lớn. Bỗng từ dưới mặt nước xuất hiện thêm nhiều bóng đen khổng lồ. Hai vợ chồng nhiếp ảnh gia hoảng hốt khi nhận ra nhiều con cá sấu đang ẩn nấp bên dưới, chực chờ ăn thịt con bò. Từng con cá sấu dùng bộ hàm đáng sợ, sắc nhọn như những lưỡi dao cố gắng giằng lấy một miếng thịt bò và con cá sấu giành được nó sẽ đuổi những con khác đi.Cuộc chiến giữa những con cá sấu đói bụng diễn ra làm náo động ở một vùng đầm lầy. Một trong những con trong đàn thuộc dạng lão làng nghiến răng để xua đuổi những con khác và xé xác nạn nhân. Cá sấu thường dành một tuần để ăn thịt một loài động vật có vú to lớn. Tuy nhiên nhiếp ảnh gia cho biết con bò đã hoàn toàn biến mất vào sáng hôm sau - chưa đầy 24 giờ sau đó. Có lẽ không chỉ một con, mà sau cùng cả đàn cá sấu hung dữ đã cùng nhau thưởng thức bữa ăn hấp dẫn này. Cá sấu vốn được mệnh danh là sát thủ đầm lầy với thân hình to lớn, những cái vẩy xù xì đáng sợ và hàm răng sắc nhọn không đối thủ. Cá sấu thường lẳng lặng tiếp cận con mồi rồi bất ngờ tấn công khiến nạn nhân không kịp phản kháng. Thức ăn của cá sấu vô cùng đa dạng, từ ngựa, trâu bò, lợn rừng, đến trăn khủng,...thậm chí chúng còn ăn thịt chính đồng loại của mình. TP.HCM: Cảnh báo cá sấu xuất hiện trên sông Sài Gòn | VTC Now

