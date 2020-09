Bắt được sinh vật kỳ dị như thời nguyên thuỷ nghi là rùa cá sấu

Trong lúc bắt cá trên bờ ruộng, nhóm thanh niên ở huyện Châu Thành, An Giang bắt được con rùa lạ có hình dạng khác thường. Sinh vật này có mai và đuôi giống cá sấu, chân và cổ dài hơn rùa thường. Con rùa lạ có cân nặng gần 800g, dài khoảng 20cm, trên mai có 13 gai khía độc đáo. Tuy thân hình kỳ dị nhưng con rùa lạ khá thân thiện, được nhóm thanh niên giữ lại, đặt tên và nuôi dưỡng. Đặc điểm về hình dáng, chiếc đuôi dài và phần mai của con rùa lạ bắt được ở An Giang khá giống với rùa cá sấu - một trong những loài rùa nước ngọt lớn nhất thế giới. Rùa cá sấu phân bố ở vùng Bắc Mỹ, xuất hiện nhiều ở các vùng nước miền Nam Hoa Kỳ. Ngoại hình của rùa cá sấu có phần đáng sợ hơn đông loại với lớp mai vỏ gai nhọn nhô lên đầy thách thức, hám răng sắc, đuôi dài và dày, kích thước lớn. Bởi vậy chúng còn được ví như là khủng long của loài rùa. Loài rùa này có tuổi thọ trung bình 50 đến 100 năm, con đực lớn nhất có thể nặng đến 100kg. Mặc dù hình dáng của chúng không có nhiều điểm tương đồng nhưng sự đáng sợ mà chúng gây ra cho đồng loại khiến nhiều sinh vật học phải gọi rùa cá sấu là "quái thú rùa". "Vũ khí" đáng sợ và dễ nhìn thấy nhất của rùa cá sấu chính là cặp hàm cực kỳ khỏe của chúng. Nếu như lực cắn của cá sấu nói chung chỉ bằng 158N thì lực cắn của rùa cá sấu mạnh kỷ lục, lên tới 656N. Ở mức cắn này, những cú tợp mồi của gấu nâu, sư tử châu Phi, báo đốm châu Mỹ, cá mập trắng, hổ Siberi... vẫn chưa là gì so với rùa cá sấu. Chúng còn cắn nát mai của đồng loại để làm thức ăn. Rùa cá sấu ăn tạp đến mức nhai bất cứ thứ gì, ngấu nghiến các loài động vật dưới nước khác như cá, rắn, chim nước, thậm chí là cây thủy sinh chúng cũng không tha. Rùa cá sấu du nhập vào Việt Nam khoảng năm 2013 thời điểm mà thú nuôi bò sát cảnh bắt đầu nở rộ. Đặc biệt rùa cảnh được nhiều người săn lùng mua nhiều nhất và với những người thích nuôi các loài rùa cảnh có hình dáng to lớn, độc, lạ mắt, ít người sở hữu thì rùa cá sấu xứng đáng có tên trong danh sách này. Trên thế giới không ít trường hợp người dân bắt được những con rùa cá sấu khổng lồ. Ký lục là con rùa nặng đến 285 kg được phát hiện ở hạt Lamar của bang Mississippi Với kích thước to lớn và khả năng phòng thủ tự nhiên, rùa cá sấu dường như không có đối thủ, ngoại trừ con người hay những kẻ săn chúng để lấy thịt và lớp mai quý hiếm. Số lượng cá thể rùa cá sấu quý hiếm đã giảm mạnh trong những năm gần đây do bị săn bắt trái phép và mất đi môi trường sống. Phát hiện 127 cá thể rùa được nuôi nhốt trong một hộ dân | THND

