Kỳ lạ mẫu máy tính Apple vừa ra mắt nhưng không bán

Lumon Terminal Pro - một chiếc máy tính cổ điển có diện mạo cực kỳ bắt mát đã bất ngờ xuất hiện trên trang web bán lẻ của Apple. Khi mua sắm trên Apple.com, bạn sẽ thấy thiết bị mới, được trang trí bằng nhãn “Mới” màu đỏ, khi bạn nhấp để xem các máy tính Mac có sẵn mà Apple đang bán từ điều hướng cấp cao nhất. Nhưng xin lỗi những người hâm mộ "Severance": Máy tính đầu cuối Lumon thực ra không phải để bán. Thay vào đó, sự xuất hiện của nó trên trang web bán lẻ đóng vai trò như một quảng cáo cho dịch vụ phát trực tuyến của Apple.



Severance là một loạt phim truyền hình khoa học viễn tưởng tâm lý ly kỳ của Mỹ do Dan Erickson sáng tạo, và do Ben Stiller sản xuất và đạo diễn chính. Series này được công chiếu trên Apple TV+ từ năm 2022, hiện đã đến mùa 2.Chiếc máy tính Lumon Terminal Pro là thiết bị thường xuyên xuất hiện ở Công ty công nghệ sinh học Lumon Industries, bối cảnh chính của bộ phim. Trước đó, chiếc máy tính này cũng xuất hiện ngoài đời thực khi Apple dàn dựng một phân cảnh bộ phim này tại Nhà ga Grand Central ở New York, các diễn viên Adam Scott, Britt Lower và Zach Cherry đã xuất hiện với vai diễn Severance của họ trong một khối thủy tinh nổi giống như một ô làm việc trong văn phòng. Nếu để ý, nhiều người có thể nhận ra 02 trong số các diễn viên chính trong phim có vẻ ngoài rất giống với Steve Job và Wozniak - những huyền thoại đã sáng lập Apple. Những khung cảnh trong phim thường xuất hiện gợi nhớ về đôi bạn thân thiên tài đều mang tên Steve.Dịch vụ phát trực tuyến là một phần trong hoạt động kinh doanh dịch vụ đang phát triển của Apple, tăng trưởng 4% trong quý gần đây nhất để đạt 26,34 tỷ đô la, giúp đưa biên lợi nhuận gộp của Apple lên mức cao nhất từng được ghi nhận.



Với sức hấp dẫn của mình trong văn hóa đại chúng, Apple đã tích cực tiếp thị "Severance", hiện là loạt phim truyền hình được xem nhiều nhất từ trước đến nay của Apple.

Vào thứ Tư, Apple cũng đã giới thiệu cách một trong những biên tập viên của chương trình, Geoffrey Richman, sử dụng iMac, Mac mini và MacBook Pro để làm việc cho loạt phim, cho dù đang ở bên ngoài, ở nhà hay đang di chuyển. Nhiều người tò mò về cấu hình và giá bán của Terminal Pro. Tuy nhiên, Apple chỉ mô tả ngắn gọn: Một chiếc máy tính màu trắng và xanh với bàn phím phù hợp từ chương trình Severance của Apple TV+. Nhiều người dựa theo các thông tin trong phim để đưa ra những cấu hình và giá bán, tất cả đều không chính xác. Mời độc giả xem thêm video Máy tính Lumon Terminal Pro xuất hiện trên cửa hàng Apple.

