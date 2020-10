Linh cẩu liều lĩnh cướp mồi của trăn khủng và cái kết

Trăn đá là một trong những loài trăn khủng nhất châu Phi, cũng được mệnh danh là sát thủ săn mồi trên đồng cỏ khiến nhiều sinh vật khiếp sợ. Thế nhưng cũng có những tình huống, trăn đá chịu khuất phục trước loài khác, thậm chí chỉ biết giương mắt nhìn chúng cướp mồi mà không thể làm gì. Trong lúc đang đưa du khách đi tham quan, hướng dẫn viên du lịch Jason Joubert đã chứng kiến màn săn linh dương Impala của một con trăn đá châu Phi khủng. Điều bất ngờ hơn cả là khoảnh khắc ngay sau đó. Khi chưa được thưởng thức bữa tiệc, con linh dương trong miệng trăn đã rơi vào tầm ngắm của một con linh cẩu đi ngang qua đó. Ban đầu, linh cẩu tỏ ra khá e dè khi phải đối mặt với trăn ''khủng''. Nó đứng từ xa nhìn ngắm một lúc, tính kế cướp mồi của trăn. Thế nhưng, khi cơn đói thôi thúc, nó tiến tới gần hơn với ý định ''bắt nạt'' trăn để cướp mồi đã quá rõ ràng.Linh cẩu láu cá giật con mồi từ trăn đá trong khi con trăn vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Tận dụng tài chạy nhanh, ngay sau đó linh cẩu lôi con linh dương ra xa để thưởng thức. Lúc này trăn đá châu Phi cố gắng rướn người để giữ lại con mồi nhưng không kịp. Với sức mạnh cơ bắp và hàm răng cực kỳ sắc nhọn, trăn đá châu Phi có thể giết chết nhiều loài động vật to lớn như lợn rừng hay linh dương. Tuy nhiên nói về độ liều lĩnh và nhanh nhẹn, trăn đá vẫn thua xa kẻ láu cá linh cẩu. Một con tran đá châu Phi nằm yên với cái bụng to chứa con mồi vừa đánh chén. Linh cẩu được coi là một trong những loài động vật ăn thịt tham lam nhất trên cạn, có thể giết chết các loài vật to lớn như ngựa vằn, linh dương đầu bò, trâu rừng,... Linh cẩu hiếm khi tự đi săn mồi mà chủ yếu theo sau các động vật săn mồi khác và cướp lấy thức ăn của chúng. Với tính tham lam, liều lĩnh, hàm răng sắc nhọn và lối sống bầy đàn, một đàn linh cẩu có thể chiến thắng và giết chết sư tử khi một cá thể trong đàn bị tấn công. Kể cả khi đơn độc, bản tính ''cà khịa'' thích cướp mồi của loài này cũng sẵn sàng nổi lên. Sư tử bị đàn linh cẩu tấn công. | BBC Earth

