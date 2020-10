Bí ẩn nhiều loài tuyệt chủng bất ngờ hồi sinh từ cõi chết

Đầu năm 2019, các nhà sinh vật đã hết sức bất ngờ khi cùng lúc 3 loài vật được xác định là tuyệt chủng bỗng hồi sinh một cách bí ẩn. Một trong số đó là loài rùa mang tên khoa học Chelonoidis phantasticus ở đảo Galápagos, xuất hiện lần cuối cùng trên địa cầu vào năm 1906. Các nhà thám hiểm tin rằng có thể còn nhiều con rùa thuộc giống này trên đảo Fernandina sau khi tìm thấy nhiều dấu vết cho thấy điều đó. Để bảo tồn, nhóm nghiên cứu đã đưa con rùa này đến một trung tâm trên đảo Santa Cruz, định cư ở một khu vực riêng biệt. Trước đó, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế liệt loài rùa khổng lồ Fernandina vào phân loại cực kỳ nguy cấp và có thể đã bị tuyệt chủng. Theo phân tích trên The Conversation của tiến sĩ David Roberts từ Đại học Kent, nguyên nhân có thể do một thời gian nào đó, các sinh vật này đã giảm số lượng đến mức thấp nhất và thay đổi vị trí sống, lẩn lút ở những nơi mà con người, không thể tìm thấy. Tuy nhiên, vào tháng 5, loài gà nước họng trắng Madagasca "sống dậy'' thực sự cho thấy tiến hóa là một quá trình hết sức ảo diệu. Loài này được cho là đã tuyệt chủng 136.000 năm trước do một trận lũ cực lớn tại đảo san hô vòng Aldabra ở Ấn Độ Dương. Hiện nay, chúng là loài chim không biết bay cuối cùng còn sót lại ở Ấn Độ Dương. Nguyên nhân dẫn tới hiện tượng loài vật tuyệt chủng tái sinh kỳ lạ này là một quá trình tự nhiên hiếm gặp mang tên tiến hóa lặp lại. Cách đây hàng nghìn năm, gà nước cổ trắng Madagascar (Dryolimnas cuvieri) di cư tới Mauritius, Reunion, và đảo san hô vòng Aldabra. Tại đó, do vắng động vật săn mồi, chúng mất khả năng bay, tạo thành phân loài mới là gà nước Aldabra (Dryolimnas cuvieri aldabranus). Gà nước Madagascar tiến hóa thành hai phân loài không biết bay khác nhau trong thời gian vài nghìn năm. Trước đó, trên cùng một hòn đảo, chúng đã tiến hóa độc lập, hai lần riêng biệt cách nhau hàng trăm nghìn năm. Đến cuối tháng 6, một nhóm nghiên cứu từ Tổ chức Bảo tồn Quốc tế tiếp tục bị sốc khi tiến vào ''Thành phố của Thần Khỉ'' giữa rừng già Mosquitoia của Honduras, nơi từng tồn tại một nền văn minh bí ẩn 600 năm trước. Tại đây, người ta choáng ngợp trước sự hiện diện đông đúc của rất nhiều sinh vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng hoặc tưởng chừng đã tuyệt chủng như loài bọ hổ Nicaragua. Hai loài cực hiếm được cho là biến mất khỏi Honduras nhiều năm qua như dơi mặt nhợt nhạt và rắn giả san hô cũng được phát hiện. 246 loài bướm và bướm đêm, 30 loài dơi và 57 loài lưỡng cư - bò sát trong cộng đồng bí ẩn đang chiếm lĩnh thành phố cổ mà con người đã mất hàng trăm năm để tìm kiếm và đến nay vẫn gian khổ để tiếp cận này. Đưa rùa khổng lồ trở về Galapagos | THDT

Đầu năm 2019, các nhà sinh vật đã hết sức bất ngờ khi cùng lúc 3 loài vật được xác định là tuyệt chủng bỗng hồi sinh một cách bí ẩn. Một trong số đó là loài rùa mang tên khoa học Chelonoidis phantasticus ở đảo Galápagos, xuất hiện lần cuối cùng trên địa cầu vào năm 1906. Các nhà thám hiểm tin rằng có thể còn nhiều con rùa thuộc giống này trên đảo Fernandina sau khi tìm thấy nhiều dấu vết cho thấy điều đó. Để bảo tồn, nhóm nghiên cứu đã đưa con rùa này đến một trung tâm trên đảo Santa Cruz, định cư ở một khu vực riêng biệt. Trước đó, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế liệt loài rùa khổng lồ Fernandina vào phân loại cực kỳ nguy cấp và có thể đã bị tuyệt chủng. Theo phân tích trên The Conversation của tiến sĩ David Roberts từ Đại học Kent, nguyên nhân có thể do một thời gian nào đó, các sinh vật này đã giảm số lượng đến mức thấp nhất và thay đổi vị trí sống, lẩn lút ở những nơi mà con người, không thể tìm thấy. Tuy nhiên, vào tháng 5, loài gà nước họng trắng Madagasca "sống dậy'' thực sự cho thấy tiến hóa là một quá trình hết sức ảo diệu. Loài này được cho là đã tuyệt chủng 136.000 năm trước do một trận lũ cực lớn tại đảo san hô vòng Aldabra ở Ấn Độ Dương. Hiện nay, chúng là loài chim không biết bay cuối cùng còn sót lại ở Ấn Độ Dương. Nguyên nhân dẫn tới hiện tượng loài vật tuyệt chủng tái sinh kỳ lạ này là một quá trình tự nhiên hiếm gặp mang tên tiến hóa lặp lại. Cách đây hàng nghìn năm, gà nước cổ trắng Madagascar (Dryolimnas cuvieri) di cư tới Mauritius, Reunion, và đảo san hô vòng Aldabra. Tại đó, do vắng động vật săn mồi, chúng mất khả năng bay, tạo thành phân loài mới là gà nước Aldabra (Dryolimnas cuvieri aldabranus). Gà nước Madagascar tiến hóa thành hai phân loài không biết bay khác nhau trong thời gian vài nghìn năm. Trước đó, trên cùng một hòn đảo, chúng đã tiến hóa độc lập, hai lần riêng biệt cách nhau hàng trăm nghìn năm. Đến cuối tháng 6, một nhóm nghiên cứu từ Tổ chức Bảo tồn Quốc tế tiếp tục bị sốc khi tiến vào ''Thành phố của Thần Khỉ'' giữa rừng già Mosquitoia của Honduras, nơi từng tồn tại một nền văn minh bí ẩn 600 năm trước. Tại đây, người ta choáng ngợp trước sự hiện diện đông đúc của rất nhiều sinh vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng hoặc tưởng chừng đã tuyệt chủng như loài bọ hổ Nicaragua. Hai loài cực hiếm được cho là biến mất khỏi Honduras nhiều năm qua như dơi mặt nhợt nhạt và rắn giả san hô cũng được phát hiện. 246 loài bướm và bướm đêm, 30 loài dơi và 57 loài lưỡng cư - bò sát trong cộng đồng bí ẩn đang chiếm lĩnh thành phố cổ mà con người đã mất hàng trăm năm để tìm kiếm và đến nay vẫn gian khổ để tiếp cận này. Đưa rùa khổng lồ trở về Galapagos | THDT