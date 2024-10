Kỳ lạ hàng trăm quả cầu đen 'xâm chiếm' bãi biển nổi tiếng

Những quả cầu đen này chưa được xác định cụ thể nhưng có thể là "cục hắc ín" hình thành từ dầu khi tiếp xúc với mảnh vụn và nước. Hội đồng thành phố Randwick đã thu thập mẫu để điều tra nguồn gốc và thành phần của chúng, và khuyến cáo người đi biển tránh xa bãi biển cho đến khi có thông báo mới. (Ảnh: ABC) Hắc ín, còn được gọi là dầu hắc, là một chất lỏng nhớt màu đen có vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực, từ xây dựng đến công nghiệp. Mặc dù có vẻ như một chất liệu đơn giản và không mấy được chú ý, hắc ín thực sự là một nguyên liệu quý giá và có lịch sử phát triển dài lâu. (Ảnh: Times of India) Hắc ín chủ yếu được hình thành từ các nguồn hữu cơ, cụ thể là dầu mỏ. Qua hàng triệu năm, các sinh vật biển chết lắng xuống đáy biển, bị chôn vùi và chịu tác động của nhiệt độ và áp suất cao, biến đổi các chất hữu cơ thành dầu mỏ. Khi dầu mỏ tiếp xúc với mảnh vụn và nước, nó hình thành các cục hắc ín. Ngoài ra, trong quá trình hình thành than đá từ thực vật cổ đại, một phần chất hữu cơ cũng biến đổi thành hắc ín.(Ảnh: Woodcare.guide) Trong thế giới tự nhiên, hắc ín tồn tại dưới nhiều hình thái. Trên thế giới, một số hồ chứa lượng lớn hắc ín tự nhiên, hình thành qua hàng triệu năm. Hồ hắc ín lớn nhất thế giới là Hồ Pitch ở Trinidad và Tobago. Hồ này được hình thành do quá trình hút chìm của các mảng kiến tạo, khiến dầu từ sâu trong lòng đất trào lên bề mặt.(Ảnh: Destination Trinidad and Tobago) Hắc ín có vai trò quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp, đặc biệt là xây dựng. Nó được sử dụng rộng rãi trong sản xuất nhựa đường, vật liệu không thể thiếu cho việc xây dựng và duy trì hệ thống giao thông. (Ảnh: National Cancer Institute) Ngoài ra, hắc ín cũng được sử dụng trong ngành công nghiệp hóa chất, sản xuất nhiên liệu và nhiều ứng dụng khác.(Ảnh: IndiaMART) Tuy nhiên, hắc ín cũng đem lại những thách thức lớn. Các sự cố tràn dầu và rò rỉ dầu có thể gây ra các cục hắc ín, dẫn đến ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Vì vậy, quản lý và sử dụng hắc ín một cách bền vững là điều cần thiết để bảo vệ môi trường và sức khỏe con người.(Ảnh: greenentech) Trong tổng thể, hắc ín là một chất liệu phức tạp, vừa là một tài nguyên quý giá vừa là một thách thức lớn đối với con người. Hiểu rõ về nguồn gốc, tính chất và ứng dụng của hắc ín giúp chúng ta khai thác và sử dụng nó một cách hiệu quả và bền vững, góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế và bảo vệ môi trường.(Ảnh: lipsitzponterio) Mời quý độc giả xem thêm video: Bí ẩn mạng nhện có hình thù kỳ lạ ở rừng Amazon.

