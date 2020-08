Khoảnh khắc rắn lớn cực độc bỏ mạng dưới hàm răng cá sấu non

Nhiếp ảnh gia Rishani Gunasinghe đã vô tình ghi lại được khoảnh khắc quyết chiến cực hiếm giữa rắn hổ bướm và một con cá sấu non tại công viên quốc gia Yala, Sri Lanka. Rishani cho biết, trong lúc tham quan, cô và nhóm khám phá bất ngờ nhìn thấy một vật thể màu trắng nhỏ ở dưới hồ nên đã dừng lại để quan sát thêm rồi chợt nhận ra đó là một con rắn hổ bướm. Và đối thủ lần này của nó là loài vật không mấy khi biết sợ hãi - sát thủ đầm lầy cá sấu. Theo chia sẻ của nhiếp ảnh gia Rishani Gunasinghe, không rõ bằng cách nào đó, con cá sấu non tóm được rắn lớn. Hai con vật liên tục vật lộn làm náo động cả một vùng nước. Những con cá sấu một khi đã nhắm được con mồi thì sẽ tấn công theo cách bạo liệt nhất, mạnh mẽ nhất và lần này cũng thế. Cuộc chiến giữa rắn hổ bướm và cá sấu càng trở nên gay cấn khi cá sấu bất ngờ cắn được vào cổ đối thủ, lắc mạnh đầu để đập con mồi xuống nước không thương tiếc. Rõ ràng, cá sấu non đang cho thấy sức mạnh không thể xem thường của mình, không có cơ hội nào cho đối thủ trong cuộc chiến này. Vết thương của con rắn đáng thương ngày càng nặng, dường như nó đã kiệt sức, không còn chống cự và phó mặc cho số phận. Sau một hồi vật lộn gay cấn, rắn hổ bướm chết thảm khi bị khóa chặt trong hàm cá sấu. Còn sát thủ đầm lầy tỏ ra rất hài lòng với bữa ăn của mình. Rắn hổ bướm chạm trán cá sấu đầm lầy là khoảnh khắc cực hiếm gặp trong tự nhiên. Tuy nhiên, lần này là có thể nó đang cố tình vượt sông nên có cuộc đụng độ không mong muốn với cá sấu. Rắn hổ bướm sống chủ yếu tại những vùng có khí hậu cận nhiệt đới. Loài này có kích thước khá lớn, đôi khi có thể xấp xỉ với một con trăn nhỏ. Đặc biệt, rắn hổ bướm mang trong mình thứ vũ khí có thể giết chết người trưởng thành chỉ sau khoảng vài phút đồng hồ. Loài mãng xà này thuộc nhóm Big Four của Ấn Độ, là một trong bốn loài rắn nguy hiểm và có nguy cơ gây hại cho con người cao nhất mỗi năm. Cá sấu đầm lầy bất ngờ tấn công đàn linh dương đầu bò | BBC Earth

