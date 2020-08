Hết hồn những sinh vật có khuôn mặt như quỷ ám ảnh người nhìn

Dơi đầu búa là một trong những sinh vật có khuôn mặt kinh dị gây ám ảnh nhất, đến mức nhiều người còn ví chúng như bước ra từ bộ phim kinh dị. Những con dơi đầu búa sở hữu cái đầu to với hình dáng rất kỳ lạ như chiếc búa, khá phổ biến ở một số vùng tạ châu Phi, còn được gọi là '"lừa bay". Những con đực của loài dơi này có phần đầu to bất thường dùng để tạo ra âm thanh lớn thu hút con cái. Cá rắn Viper (tên khoa học: Mesopelagic), được tìm thấy ở độ sâu từ 80-1.600m) thuộc chi Chauliodus, là một trong những loài sinh vật có vẻ ngoài dữ tợn nhất đại dương. Vào ban đêm, một số cá thể cá rắn Viper chuyển sang đen và bắt đầu phát sáng bằng các bộ phận phát quang sinh học phân bố trên những vùng "chiến lược" của cơ thể. Dạ dày của cá rắn Viper rất to, có tính co giãn, giúp chúng có khả năng nuốt và tiêu hoá những con mồi thậm chí còn to hơn chúng rất nhiều. Rùa lá Mata Mata có kích thước cực lớn, sở hữu bề ngoài nhìn như một lớp vỏ cây và lá cây sũng nước, đáng sợ nhất là khuôn mặt. Từ cơ thể nó vươn ra ngoài một chiếc mũi có tác dụng giống như một chiếc ống thở của người thợ lặn. Rùa Mata Mata Turtle có tuổi thọ khá cao từ 50 tới 100 năm.Sinh vật có khuôn mặt như quỷ gây ám ảnh này là loài khỉ nhỏ bé aye-aye. Với khuôn mặt xấu xí, đuôi dài, tai lớn và vểnh, hàm răng chắc khỏe, khỉ Aye Aye trên đảo Madagascar dễ chết oan vì dân địa phương coi chúng là hiện thân của ác quỷ. Loài này có kích thước khá nhỏ bé, nặng khoảng 3kg, với chiều dài cơ thể chỉ vào khoảng 25 – 40cm. Chúng có một cái đuôi khá dài và lớn. Khỉ aye-aye ăn tạp, thức ăn của chúng là các loại hoa quả, hạt cây, côn trùng, mật hoa, nấm…Đặc biệt rất thích ăn bọ cánh cứng và các loại quả có vỏ cứng như dừa, hạt cứng như hạt cây gai. Người anh em khác của aye-aye, khỉ Uaka cũng gây ám ảnh không kém với cái đầu trọc và khuôn mặt đỏ rực và thân hình to lớn phủ đầy lông vàng cam. Dù có đuôi ngắn nhưng loài khỉ Uakari vẫn di chuyển nhanh nhẹn trên cây do sử dụng tay và chân khá linh hoạt. Điểm đặc biệt ở loài khỉ này là khi chúng bị ốm thì màu đỏ trên mặt cũng trở nên nhợt nhạt. Theo các nhà nghiên cứu, màu đỏ trên mặt, đầu của khỉ Uakari không phải là do sắc tố mà bởi phần này có nhiều mạch máu tập trung ngay dưới da, thể hiện tình trạng sức khỏe của chúng. Khỉ Uakari thường sống ở lưu vực sông Amazon và thường chia thành từng nhóm 10 con. Chúng cũng biết cất thức ăn dự trữ trên cây để đề phòng những ngày vào mùa khô, thức ăn trở nên khan hiếm. Nam Phi: Tràn lan mua bán động vật quý hiếm | VTC Now

