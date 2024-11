iPhone 16 Promax phiên bản Trump&Musk Back to great có gì thú vị?

Caviar, một thương hiệu nổi tiếng về các sản phẩm điện thoại cao cấp và phụ kiện sang trọng đến từ Nga vừa công bố bộ sưu tập "Visionaries" mới, tái hiện các mẫu iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max với ba thiết kế lấy cảm hứng từ Steve Jobs, Elon Musk và Donald Trump.

Caviar tin rằng tương lai được định hình bởi những nhà lãnh đạo có sức lôi cuốn như Steve Jobs, Elon Musk và Donald Trump. Những người có tầm nhìn xa này truyền cảm hứng cho thế giới bằng cách theo đuổi những ý tưởng độc đáo của họ và tác động đến xã hội.

Phiên bản đặc biệt của iPhone 16 Pro/Promax mang tên "Back to great" của Caviar's sản xuất giới hạn 99 chiếc. Ảnh: Caviar's

Bộ sưu tập Visionaries dành riêng cho những cá nhân đặc biệt này và động lực của họ để thay đổi tiến trình lịch sử. Bộ sưu tập này sẽ hấp dẫn những người đánh giá cao sức mạnh của tính cách, lòng dũng cảm và khả năng của các nhà lãnh đạo trong việc suy nghĩ sáng tạo và tạo ra con đường tiến về phía trước cho các thế hệ tương lai.

Trước đó, thiết kế của phiên bản giới hạn "Musk be on Mars" đã được giới thiệu cho iPhone 12 Pro, trong khi phiên bản Steve Jobs đã có cho iPhone 13 Pro.

Phiên bản giới hạn Steve Jobs có vỏ bọc bằng titan phủ PVD và logo Apple ba chiều được mạ vàng 24 carat.

Phiên bản lấy cảm hứng từ Steve Jobs có các chi tiết và logo Apple mạ vàng. Ảnh: Caviar's

Mặt sau cũng có các chi tiết về 12 cột mốc quan trọng mà Steve Jobs đã đạt được trong thời gian làm việc tại Apple, từ việc thành lập công ty đến ra mắt Macintosh đầu tiên vào năm 1984 và ra mắt iPad vào năm 2010.

Phiên bản giới hạn "Musk be on Mars" nổi bật với một mảnh của tên lửa SpaceX được gắn trong vỏ máy. Phiên bản giới hạn "Trump Great Again" có hoa văn hình học lấy cảm hứng từ Trump Tower và được khắc khẩu hiệu bầu cử rút gọn của Donald Trump cùng các ngôi sao trên cờ Mỹ.

Bộ sưu tập "Visionaries" của Caviar cho iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max hiện có sẵn trên trang web của Caviar. Tùy thuộc vào từng phiên bản, giá của các mẫu giới hạn dao động từ $9.200 đến $10.990 (Khoảng 233 triệu - 279 triệu). Mỗi phiên bản chỉ sản xuất giới hạn 99 chiếc, và số thứ tự được khắc trên khung máy.