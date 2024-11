Kinh ngạc loài động vật lớn nhanh như thổi, trưởng thành trong 48 giờ

Cá salp thuộc họ Salpidae, là những sinh vật phù du có hình dạng giống như thùng và cơ thể trong suốt như thạch. (Ảnh: iNaturalist) Cá salp phân bố rộng rãi ở Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. (Ảnh:ResearchGate) Chúng là loài động vật đa bào phát triển nhanh nhất trên Trái đất, trưởng thành chỉ trong 48 giờ và có khả năng tăng chiều dài cơ thể tới 10% mỗi giờ. (Ảnh:Reddi) Chúng di chuyển bằng cách co bóp cơ thể, bơm nước qua cơ thể để tạo lực đẩy, một trong những hình thức di chuyển hiệu quả nhất trong vương quốc động vật.(Ảnh:American Oceans) Cá salp thường sống ở các vùng biển lạnh và có thể xuất hiện đơn lẻ hoặc tạo thành chuỗi dài, di chuyển và ăn uống cùng nhau.(Ảnh:Freediving in UAE) Cá salp đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái biển. Chúng ăn các sinh vật phù du, giúp kiểm soát số lượng sinh vật này và duy trì cân bằng sinh thái. (Ảnh:Government of the Virgin Islands) Ngoài ra, khi chết, cơ thể của chúng chìm xuống đáy biển, mang theo các chất dinh dưỡng và carbon, góp phần vào chu trình carbon của đại dương.(Ảnh:Florida State University News) Cá salp, với vẻ đẹp trong suốt và cách sống độc đáo, là một minh chứng cho sự đa dạng và phong phú của thế giới đại dương. Chúng không chỉ là một phần quan trọng của hệ sinh thái biển mà còn là nguồn cảm hứng vô tận cho các nhà khoa học và những người yêu thích khám phá thiên nhiên.(Ảnh: iStock) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài động vật mù giúp nghiên cứu chống ung thư.

