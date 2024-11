Loài cây 'lạc quẻ' nhất hành tinh, thế giới chỉ có đúng 1 cây

Trong thế giới thực vật đầy kỳ diệu, có những loài cây không chỉ mang vẻ đẹp mà còn chứa đựng những câu chuyện đặc biệt và hiếm có. Một trong những loài cây đáng chú ý nhất chính là cây Vạn tuế Encephalartos woodii, được mệnh danh là "loài cây cô đơn nhất hành tinh". Dù có tiền cũng không thể mua nổi, loài cây này mang trong mình sự bí ẩn và giá trị vô giá. (Ảnh: Plants of the World Online) Vạn tuế Encephalartos woodii được nhà thực vật học Nam Phi John Medley Wood phát hiện lần đầu tiên vào năm 1895 tại Khu bảo tồn rừng Ngoye, Nam Phi. Từ đó đến nay, cây này trở thành biểu tượng của sự cô đơn trong giới thực vật vì không có thêm bất kỳ cá thể nào cùng loài được tìm thấy. Cá thể gốc duy nhất của loài cây này hiện đang được bảo vệ nghiêm ngặt tại Khu bảo tồn rừng Ngoye.(Ảnh: Longwood Gardens) Vạn tuế Encephalartos woodii thuộc họ cây Tuế Cycads, những cây nặng với thân cây mập mạp và lá cứng lớn tạo thành tán cây hùng vĩ. Cycads là nhóm thực vật sống lâu đời nhất, xuất hiện từ Kỷ Than Đá cách đây khoảng 300 triệu năm, trước cả khủng long. Với sức sống mãnh liệt, chúng được mệnh danh là "hóa thạch sống" và tồn tại qua nhiều cuộc tuyệt chủng hàng loạt.(Ảnh: NPR)

Cây tuế Encephalartos woodii là thực vật hạt trần, sinh sản bằng nón thay vì hoa. Nón đực sản sinh phấn hoa, trong khi nón cái nhận phấn hoa để tạo ra hạt giống. Tuy nhiên, do không có cây cái, Encephalartos woodii không thể sinh sản tự nhiên và vẫn duy trì sự cô độc của mình.(Ảnh: Plants of the World Online) Dù có tuổi thọ cao, cây Vạn tuế Encephalartos woodii đã được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) tuyên bố tuyệt chủng ngoài tự nhiên vào năm 2022. Điều này làm tăng giá trị của chúng đối với các nhà sưu tập và khiến chúng trở nên rất có giá trị trong thị trường cây cảnh.(Ảnh: X.com) Trong hoạt động buôn bán cây tuế bất hợp pháp, một số mẫu vật Tuế quý hiếm có thể được bán với giá từ hàng trăm nghìn USD đến hàng triệu USD mỗi cây. Tuy nhiên, đối với cây Vạn tuế Encephalartos woodii, dù có bao nhiêu tiền, cũng không thể mua nổi vì đây là cá thể duy nhất tồn tại trên Trái Đất.(Ảnh: Plants of the World Online) Để bảo vệ cá thể duy nhất này, nhiều biện pháp an ninh đã được triển khai tại Khu bảo tồn rừng Ngoye. Những biện pháp như lồng báo động và chó nghiệp vụ được sử dụng để ngăn chặn những kẻ săn trộm. Đồng thời, cây này đã được nhân giống trên toàn thế giới, nhưng tất cả các bản sao đều là cây đực, khiến việc sinh sản tự nhiên trở nên không thể nếu không có cây cái.(Ảnh: Tim Baker/Laura Cinti & Howard Boland/C-LAB) Năm 2022, một dự án mang tên "The Living Dead: On the Trail of Female" đã sử dụng công nghệ cao như UAV và AI để tìm kiếm cây Encephalartos woodii cái trong tự nhiên. Dự án này nhằm tạo cơ hội cho cây đực ghép đôi và tạo ra những cây con khỏe mạnh, từ đó đưa chúng trở lại môi trường sống bản địa.(Ảnh: C-LAB/CC BY-NC) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài cây hiếm khi nở hoa, cứ nở là được coi như điềm báo.

