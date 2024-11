Tìm ra bí mật 'động trời' trong bức tranh 'Đại hồng thủy' 500 tuổi

Trong suốt 500 năm qua, trần nhà nguyện Sistine tại Vatican với bức bích họa khổng lồ của Michelangelo đã thu hút sự chú ý của thế giới. Trần nhà này tái hiện 9 câu chuyện và 300 nhân vật trong Sách Khải huyền, từ Chúa tạo ra Adam, Vườn Địa Đàng đến trận Đại hồng thủy. (Ảnh: iDesign) Một nhóm nhà khoa học đến từ Đại học Paris-Saclay, Pháp đã phát hiện ra bí ẩn tồn tại trong suốt 500 năm trong bức Đại hồng thủy.(Ảnh: Spectatio Divina) Trong bức "Đại hồng thủy", ở góc dưới bên trái có một người phụ nữ vô danh đang hấp hối, được vẽ không đều với hai bầu ngực khác nhau. Điều này không phải là lỗi mà là chủ đích của Michelangelo. Núm vú bên trái của người phụ nữ thụt vào, biến dạng và có dấu hiệu của các cục u. Các nhà khoa học cho rằng đây là dấu hiệu của bệnh ung thư vú.(Ảnh: The Breast) Michelangelo không chỉ tạo ra các tác phẩm nghệ thuật với ý nghĩa tôn giáo và triết học mà còn gửi gắm kiến thức y học. Michelangelo đã học về giải phẫu từ năm 17 tuổi và có thể đã gặp bệnh nhân ung thư vú, điều này ám ảnh ông suốt đời. (Ảnh: The Breast) Trong bức "Đại hồng thủy", ông đã vẽ người phụ nữ với dấu hiệu của bệnh ung thư vú để biểu thị ý đồ của tội dâm dục và sự trừng phạt của Thiên Chúa đối với ham muốn tình dục.(Ảnh: The Breast) Các tác phẩm nghệ thuật thời Phục Hưng thường được "nhồi nhét" nhiều chi tiết và ý nghĩa ẩn dụ. Trong "Đại hồng thủy", Michelangelo đã khắc họa các nhân vật đại diện cho 7 đại tội của loài người, từ tham ăn, lười biếng, phẫn nộ, tham lam, đố kỵ, kiêu ngạo đến dâm dục. Người phụ nữ với bầu ngực không đều được cho là biểu tượng của tội dâm dục.(Ảnh: WikiArt) Bí ẩn tồn tại trong bức "Đại hồng thủy" của Michelangelo không chỉ là một phát hiện y học mà còn là một phần trong thông điệp tôn giáo và triết học mà ông muốn truyền tải. Điều này cho thấy Michelangelo không chỉ là một nghệ sĩ tài ba mà còn là người có hiểu biết sâu rộng về y học và các vấn đề xã hội của thời đại. (Ảnh: MeisterDrucke) Sự phát hiện này thêm một lần nữa khẳng định tài năng và tầm nhìn của Michelangelo, người đã để lại những tác phẩm bất hủ cho nhân loại.(Ảnh: Britannica) Mời quý độc giả xem thêm video: Bức tranh phác thảo và tiềm lực quân sự của lực lượng Hamas.

