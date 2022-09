iPhone 14 Pro Max chụp được cả ảnh Dải Ngân Hà, đẹp đến nghẹt thở

Tại sự kiện Far Out, Apple đã chính thức ra mắt iPhone 14 series với nhiều nâng cấp cả về phần cứng và phần mềm camera. Trong đó, nổi bật nhất là camera chính được tăng độ phân giải vốn giậm chân tại chỗ 7 năm qua. Mới đây, thành viên ToddH của diễn đàn MacRumors chia sẻ những bức ảnh được chụp bằng chế độ ban đêm (Night Mode) của iPhone 14 Pro Max, với thời gian phơi sáng tối đa có sẵn là 30 giây trong ứng dụng Camera. Đặt ISO 12.500 và ISO 10.000 bằng thiết lập 12 megapixel (Night Mode không khả dụng khi thiết lập 48 megapixel được bật), ảnh được chụp bằng định dạng ProRAW của Apple và sau đó chỉnh sửa bằng phiên bản di động Lightroom trên iPhone 14 Pro Max. ToddH cho biết, để có được bức ảnh như trên anh đã gắn iPhone 14 Pro Max vào chân kính thiên văn Skywatcher di chuyển theo hướng ngược lại với vòng quay của Trái đất.Bộ đôi iPhone 14 Pro đã được Apple ưu ái đặc biệt trong năm nay khi chúng được trang bị camera chính có độ phân giải 48 MP, nâng cấp chế độ Cinematic và khả năng quay Action Mode. iPhone 14 Pro có 3 camera ở mặt sau, gồm một camera chính góc rộng, một camera góc siêu rộng và một camera tele với khả năng zoom 3x. Đặc biệt, ống kính chính có tiêu cự rộng hơn, từ 26 mm trên các mẫu iPhone trước đây chuyển thành ống kính 24 mm. Camera chính cũng có cảm biến 48 MP mới. Bên cạnh đó, Apple cũng chia pixel thành nhóm 4 và kết hợp chúng để tạo thành một pixel lớn hơn. Kỹ thuật này được gọi là pixel binning và nó đã được sử dụng trên điện thoại Android trong nhiều năm. Công nghệ này giúp bức ảnh tươi hơn và có ít nhiễu hơn trong điều kiện ánh sáng yếu. Camera góc siêu rộng trên iPhone 14 Pro được trang bị cảm biến mới, với nhiều điểm ảnh lấy nét hơn cùng khẩu độ f/2.2. Cảm biến này kết hợp với cơ chế Photonic Engine giúp cải thiện chất lượng hình ảnh trong những tình huống đặc biệt. Mặc dù chưa bằng các máy ảnh chuyên dụng, ảnh và video được chụp bằng camera siêu rộng trên iPhone 14 Pro vẫn có chất lượng đáng nể. Ảnh macro cũng được cải thiện nhờ nâng cấp camera góc siêu rộng. Khi người cố gắng chụp ảnh bằng camera chính và đang đứng sát chủ thể, iPhone 14 Pro sẽ tự động chuyển sang camera góc siêu rộng và cắt khung hình để mô phỏng giống camera chính. Camera tele của iPhone 14 Pro không có nhiều khác biệt so với iPhone 13 Pro. Tuy nhiên, nó có sự cải thiện nhẹ nhờ cơ chế Photonic Engine. Dưới điều kiện ánh sáng tốt, camera tele cho chất lượng làm hài lòng hầu hết người dùng. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple







