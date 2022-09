Những tính năng nổi bật trên iPhone 14 bị nghi "copy" từ Android

Tính năng mới xuất hiện trên iPhone 14 là Always-on Display (màn hình luôn bật), cho phép người dùng có thể xem nhanh thời gian, thông báo… mà không cần phải mở khóa iPhone. Tuy nhiên, màn hình luôn bật (AOD: Always-On Display) đã có trên điện thoại Android từ lâu. Ví dụ như trên các dòng smartphone Samsung, Nokia là Galaxy S7 (2016) hay Nokia 6303 (2008). Tính năng Dynamic Island trên bộ đôi iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max cũng là một điểm nhấn được khen ngượi của Apple. Dynamic Island có vẻ giống như một tính năng mới, mang tính cách mạng. Tuy nhiên, thực tế là LG đã thực hiện điều đó đầu tiên với LG V10. Công ty Hàn Quốc đã giới thiệu "Second Screen”, để cung cấp cho người dùng một cách khác để tương tác với các thông báo. Camera chính của iPhone 14 được nâng cấp độ phân giải lên 48 MP. Tuy nhiên có rất nhiều mẫu smartphone Android từ tầm trung (Realme 8 Pro) cho đến cao cấp (S21 Ultra) đều được nhà sản xuất trang bị camera 108 MP. Một số người có thể cho rằng Photonic Engine của Apple sẽ tạo ra sự khác biệt. Tuy nhiên, các nhà sản xuất khác như Samsung, Google và Xiaomi cũng đang đạt được những bước tiến trong công nghệ chụp ảnh. Từ lâu, người dùng Android đã có được công nghệ tần số quét nhanh hơn, cũng như tần số quét động, nhưng thật ngạc nhiên khi Apple phải mất nhiều thời gian như vậy. Apple luôn áp dụng một số thuật ngữ tiếp thị ưa thích để thay vì cái tên chung chung “tần số quét động”. Dòng Phone 14 Pro sở hữu màn hình Pro Motion giờ đây có thể tự động làm mới tần số quét màn hình chạm đáy 1Hz. OnePlus 9 Pro và Oppo Find X3 Pro là 2 trong số những điện thoại đầu tiên cung cấp tần số quét từ 1Hz đến 120Hz nhờ có màn hình LTPO. Và điều này đã xuất hiện trên nhiều thiết bị hơn, bao gồm Galaxy S22 Ultra và bây giờ là dòng iPhone 14 Pro. Samsung đã lần đầu tiên phát hành tính năng lấy nét tự động cho camera selfie vào năm 2017 (Galaxy S8) hay Google Pixel 3 (2018). Tuy nhiên đến thời điểm hiện Apple mới mang tính năng này lên iPhone 14 series. Ngoài khả năng tự động lấy nét của camera trước, Apple còn giới thiệu thêm Action mode (chế độ hành động) cho iPhone 14 và iPhone 14 Pro. Tuy nhiên, công nghệ này không hề mới bởi vào năm 2019 Samsung đã trình làng công nghệ Super Steady trên S10, ngay cả mẫu điện thoại vivo V25 Pro tầm trung cũng có tính năng Ultra Stabilization. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

