Phát sốt bộ hình nền cực mãn nhãn của iPhone 14

Apple đã chính thức giới thiệu bộ bốn chiếc iPhone 14 hoàn toàn mới gồm iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Dòng sản phẩm năm nay mang tới nhiều nâng cấp đáng chú ý. Thế hệ iPhone 14 mới cũng đi kèm bộ hình nền mới, trong đó một bộ dành cho iPhone 14 và 14 Plus và một bộ dành cho iPhone 14 Pro, mỗi hình nền tương ứng với một tuỳ chọn màu sắc của iPhone 14. Cụ thể, iPhone 14 và 14 Plus có 5 tuỳ chọn màu sắc: đen midnight, starlight, xanh, tím và đỏ. iPhone 14 Pro và 14 Pro Max có 4 tuỳ chọn: đen graphite, trắng, vàng và màu tím mới. Giống như các thế hệ trước, bộ hình nền năm nay của iPhone 14 chủ yếu được Apple thiết kế với các mảng màu kết hợp với nhau. Hình nền này cũng có thể sử dụng với các mẫu smartphone khác một cách hoàn toàn bình thường. CEO Tim Cook giới thiệu trong sự kiện "Far out", iPhone 14 Pro và 14 Pro Max là "dòng sản phẩm chuyên nghiệp sáng tạo nhất từ trước đến nay của Apple". Thay đổi tạo nên sự khác biệt của 2 dòng này so với thế hệ tiền nhiệm nằm ở "tai thỏ" mặt trước thay bằng viên thuốc. Phần này được Apple gọi là Dynamic Island. Khi có thông báo, pop-up sẽ phóng to từ lỗ khuyết. Những thông báo như sạc pin, bật chế độ rung sẽ mở rộng từ lỗ khuyết thông qua hiệu ứng phần mềm. Khi trở về Home, những tác vụ nền như nghe nhạc hay gọi điện sẽ thu nhỏ lên khu vực chứa lỗ khuyết. Các tính năng như liên lạc khẩn cấp qua vệ tinh, tự động lấy nét cho camera trước cũng xuất hiện trên bộ đôi iPhone 14 Pro và 14 Pro Max. Đặc biệt hơn, iPhone 14 Pro cũng hỗ trợ chế độ quay phim hành động để chống rung tốt hơn. Tính năng quay video chân dung (cinematic) giờ đây hỗ trợ quay 4K ở 30 fps hoặc 24 fps. Thiết kế iPhone 14 và 14 Plus được Apple giữ nguyên thiết kế của thế hệ tiền nhiệm Iphone 13. Tuy nhiên năm nay "Nhà Táo khuyết đã khai tử phiên bản mini và thay thế bằng model Plus với màn hình OLED 6,7 inch. Với bản LL/A (Hoa Kỳ), iPhone 14 chỉ hỗ trợ eSIM và loại bỏ khe SIM vật lý. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple.

Apple đã chính thức giới thiệu bộ bốn chiếc iPhone 14 hoàn toàn mới gồm iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Dòng sản phẩm năm nay mang tới nhiều nâng cấp đáng chú ý. Thế hệ iPhone 14 mới cũng đi kèm bộ hình nền mới, trong đó một bộ dành cho iPhone 14 và 14 Plus và một bộ dành cho iPhone 14 Pro, mỗi hình nền tương ứng với một tuỳ chọn màu sắc của iPhone 14. Cụ thể, iPhone 14 và 14 Plus có 5 tuỳ chọn màu sắc: đen midnight, starlight, xanh, tím và đỏ. iPhone 14 Pro và 14 Pro Max có 4 tuỳ chọn: đen graphite, trắng, vàng và màu tím mới. Giống như các thế hệ trước, bộ hình nền năm nay của iPhone 14 chủ yếu được Apple thiết kế với các mảng màu kết hợp với nhau. Hình nền này cũng có thể sử dụng với các mẫu smartphone khác một cách hoàn toàn bình thường. CEO Tim Cook giới thiệu trong sự kiện "Far out", iPhone 14 Pro và 14 Pro Max là "dòng sản phẩm chuyên nghiệp sáng tạo nhất từ trước đến nay của Apple". Thay đổi tạo nên sự khác biệt của 2 dòng này so với thế hệ tiền nhiệm nằm ở "tai thỏ" mặt trước thay bằng viên thuốc. Phần này được Apple gọi là Dynamic Island. Khi có thông báo, pop-up sẽ phóng to từ lỗ khuyết. Những thông báo như sạc pin, bật chế độ rung sẽ mở rộng từ lỗ khuyết thông qua hiệu ứng phần mềm. Khi trở về Home, những tác vụ nền như nghe nhạc hay gọi điện sẽ thu nhỏ lên khu vực chứa lỗ khuyết. Các tính năng như liên lạc khẩn cấp qua vệ tinh, tự động lấy nét cho camera trước cũng xuất hiện trên bộ đôi iPhone 14 Pro và 14 Pro Max. Đặc biệt hơn, iPhone 14 Pro cũng hỗ trợ chế độ quay phim hành động để chống rung tốt hơn. Tính năng quay video chân dung (cinematic) giờ đây hỗ trợ quay 4K ở 30 fps hoặc 24 fps. Thiết kế iPhone 14 và 14 Plus được Apple giữ nguyên thiết kế của thế hệ tiền nhiệm Iphone 13. Tuy nhiên năm nay "Nhà Táo khuyết đã khai tử phiên bản mini và thay thế bằng model Plus với màn hình OLED 6,7 inch. Với bản LL/A (Hoa Kỳ), iPhone 14 chỉ hỗ trợ eSIM và loại bỏ khe SIM vật lý. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple.