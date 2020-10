iPhone 12 chính thức ra mắt ngày 13/10 trong sự kiện "Hi, Speed"

Ngày 7/10, trên website chính thức, Apple thông báo sự kiện ra mắt iPhone mới có tên "Hi, Speed". Cụ thể iPhone 12 sẽ được trình làng trong sự kiện diễn ra trực tuyến vào 10h ngày 13/10 (0h ngày 14/10, theo giờ Việt Nam), tại Nhà hát Steve Jobs trong khuôn viên Apple Park ở Cupertino, California.

Apple chính thức công bố sự kiện ra mắt iPhone 12 có tên ''Hi. Speed''

Nhân vật chính trong sự kiện này sẽ là iPhone 12 series gồm iPhone 12 Mini 5.4 inch, iPhone 12 6.1 inch, iPhone 12 Pro 6.1 inch và iPhone 12 Pro Max 6.7 inch. Trước đó, Apple đã có một sự kiện ra mắt khác vào tháng 9 để giới thiệu Apple Watch và iPad.

Với tên gọi ''Hi, Speed'' (tạm dịch: Xin chào, Tốc độ), nhiều đồn đoán cho rằng khả năng cao Apple muốn ám chỉ tốc độ của con chip xử lý A14 Bionic 5nm mới. So sánh với các thế hệ chip trước của Apple, A14 có hiệu năng cao hơn 42% so với chip A12 ở đơn lõi, mạnh hơn 48% ở đa lõi. Đối với A13 Bionic trên iPhone 11, chip A14 mạnh hơn 20% trong thử nghiệm đơn lõi và 28% trong thử nghiệm đa lõi.

iPhone 12 được cho là sẽ sở hữu con chip xử lý A14 Bionic 5nm mới.

Bên cạnh đó, iPhone thế hệ mới được cho là đều có khung viền vát phẳng, màn hình OLED cao cấp, cụm camera có cảm biến LiDAR và hỗ trợ kết nối 5G. Màn hình 120 Hz có được trang bị trên iPhone 12 hay không, đến nay vẫn là một ẩn số.

Ngày 1/10, tài khoản a_rumors1111 trên Twitter đã tiết lộ giá bán cho 4 phiên bản iPhone 12 sắp ra mắt , từ 649 USD đến 1.099 USD. Tuy nhiên, trang Tomsguide lại cho rằng iPhone 12 sẽ có mức giá từ 699 USD, bằng với giá iPhone 11.

Ngoài iPhone 12, trong sự kiện vào 13/10 tới đây Apple còn có thể ra mắt tai nghe AirPods Studio, AirTags và HomePod Mini.