Hiện tượng siêu hiếm: Sao Hỏa tiến gần Trái Đất chưa từng thấy

Khoảng 15-17 năm, Trái Đất sẽ đến gần Hỏa tinh nhất ở điểm cận nhật hay còn được gọi là điểm gần với Mặt Trời nhất. Ngày 6/10, Hỏa tinh sẽ ở vị trí gần với Trái Đất nhất cho đến năm 2035. Quỹ đạo của các hành tinh trong Hệ Mặt Trời gần như có hình tròn, trong đó quỹ đạo Thủy tinh và Hỏa tinh gần giống elip hơn các hành tinh khác. Nếu hành tinh chúng ta mất 365 ngày để hoàn thành một vòng, Hỏa tinh cần đến 687 ngày. Cứ cách hai năm, Trái Đất mới tiến lại gần Hỏa tinh nhất trong chu kỳ quay của hai hành tinh. Tuy nhiên chỉ khi Trái Đất đến gần hoặc trùng với điểm cận nhật của Hỏa tinh, ta mới thấy được hành tinh này cực đại. Lần gần nhất điều này xảy ra là vào ngày 27/8/2003 với khoảng cách hai hành tinh 55,7 triệu km. còn lúc ở điểm viễn nhật, ngôi sao này cách Trái Đất 0,66 đơn vị thiên văn. Nhìn từ Trái Đất, đường kính góc (biểu kiến) của Hỏa tinh thay đổi nhiều nhất trong năm so với các hành tinh khác trong Hệ Mặt Trời. Lúc Hỏa tinh có góc biểu kiến lớn nhất, nó có thể lớn hơn cả Thổ tinh và kích thước gần bằng Mộc tinh. Tàu vũ trụ mang theo robot tự hành Perseverance phóng thành công khoảng cuối tháng 7, dự kiến sẽ đến Hỏa tinh vào tháng 2/2021. Việc sao Hỏa và Trái Đất đạt khoảng cách gần vốn chỉ xuất hiện vài năm một lần cũng tạo điều kiện phóng lý tưởng, giúp giảm thiểu nhiên liệu sử dụng. Khác với Trái Đất, các mùa của Hỏa tinh bị ảnh hưởng bởi quỹ đạo gần giống hình elip chứ không phải do độ nghiêng trục. Mùa đông đến khi hành tinh này cách xa Mặt Trời nhất và ngược lại với mùa hè. Bức ảnh này chụp bởi kính Hubble cho thấy sự thay đổi bề mặt của Hỏa tinh lần lượt từ trái sang phải vào tháng 7 và 9/1997. Có thể thấy vào tháng 9, hành tinh này ấm hơn, băng và mây bao phủ bề mặt ít hơn so với tháng 7. Vào mùa hè, thời tiết tương đối ấm áp, Hỏa tinh thường xuất hiện các cơn bão bụi. Cơn bão xuất hiện vào mùa hè năm 2001 đã bao trùm toàn bộ hành tinh này. Trong suốt tháng 10 này, Hỏa tinh sẽ gần Trái Đất nhất trong năm, tỏa sáng trên bầu trời với kích thước lớn nhất. Đây là hiện tượng thiên văn cực hiếm, kể cả những nhà thiên văn nghiệp dư cũng có thể thấy rõ các đặc điểm trên bề mặt hành tinh này, như chỏm băng ở cực. Vfao ngày 2/10 vừa qua, sao Hỏa (chấm sáng nhỏ phía xa) cũng ở vị trí cực gần mặt Trăng và có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trăng máu - hiện tượng thiên văn thế kỷ - Tin Tức VTV24

Khoảng 15-17 năm, Trái Đất sẽ đến gần Hỏa tinh nhất ở điểm cận nhật hay còn được gọi là điểm gần với Mặt Trời nhất. Ngày 6/10, Hỏa tinh sẽ ở vị trí gần với Trái Đất nhất cho đến năm 2035. Quỹ đạo của các hành tinh trong Hệ Mặt Trời gần như có hình tròn, trong đó quỹ đạo Thủy tinh và Hỏa tinh gần giống elip hơn các hành tinh khác. Nếu hành tinh chúng ta mất 365 ngày để hoàn thành một vòng, Hỏa tinh cần đến 687 ngày. Cứ cách hai năm, Trái Đất mới tiến lại gần Hỏa tinh nhất trong chu kỳ quay của hai hành tinh. Tuy nhiên chỉ khi Trái Đất đến gần hoặc trùng với điểm cận nhật của Hỏa tinh, ta mới thấy được hành tinh này cực đại. Lần gần nhất điều này xảy ra là vào ngày 27/8/2003 với khoảng cách hai hành tinh 55,7 triệu km. còn lúc ở điểm viễn nhật, ngôi sao này cách Trái Đất 0,66 đơn vị thiên văn. Nhìn từ Trái Đất, đường kính góc (biểu kiến) của Hỏa tinh thay đổi nhiều nhất trong năm so với các hành tinh khác trong Hệ Mặt Trời. Lúc Hỏa tinh có góc biểu kiến lớn nhất, nó có thể lớn hơn cả Thổ tinh và kích thước gần bằng Mộc tinh. Tàu vũ trụ mang theo robot tự hành Perseverance phóng thành công khoảng cuối tháng 7, dự kiến sẽ đến Hỏa tinh vào tháng 2/2021. Việc sao Hỏa và Trái Đất đạt khoảng cách gần vốn chỉ xuất hiện vài năm một lần cũng tạo điều kiện phóng lý tưởng, giúp giảm thiểu nhiên liệu sử dụng. Khác với Trái Đất, các mùa của Hỏa tinh bị ảnh hưởng bởi quỹ đạo gần giống hình elip chứ không phải do độ nghiêng trục. Mùa đông đến khi hành tinh này cách xa Mặt Trời nhất và ngược lại với mùa hè. Bức ảnh này chụp bởi kính Hubble cho thấy sự thay đổi bề mặt của Hỏa tinh lần lượt từ trái sang phải vào tháng 7 và 9/1997. Có thể thấy vào tháng 9, hành tinh này ấm hơn, băng và mây bao phủ bề mặt ít hơn so với tháng 7. Vào mùa hè, thời tiết tương đối ấm áp, Hỏa tinh thường xuất hiện các cơn bão bụi. Cơn bão xuất hiện vào mùa hè năm 2001 đã bao trùm toàn bộ hành tinh này. Trong suốt tháng 10 này, Hỏa tinh sẽ gần Trái Đất nhất trong năm , tỏa sáng trên bầu trời với kích thước lớn nhất. Đây là hiện tượng thiên văn cực hiếm, kể cả những nhà thiên văn nghiệp dư cũng có thể thấy rõ các đặc điểm trên bề mặt hành tinh này, như chỏm băng ở cực. Vfao ngày 2/10 vừa qua, sao Hỏa (chấm sáng nhỏ phía xa) cũng ở vị trí cực gần mặt Trăng và có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trăng máu - hiện tượng thiên văn thế kỷ - Tin Tức VTV24