Top 10 hiện tượng siêu kỳ lạ thách thức khoa học lý giải

Tiếng kêu bí ẩn với tần số thấp ở thành phố Taos, thuộc New Mexico từ lâu đã trở thành một điều cực kỳ khó chịu với người dân nơi đây. Lạ kỳ hơn là, chỉ có 2% dân số ở Taos lên báo cáo họ nghe thấy âm thanh này. Một vài người tin rằng chuyện này chỉ là do sự bất thường của âm thanh, nhiều người khác lại nghi ngờ đó là do sự kích động quần chúng nhằm một mục đích xấu xa nào đó. Trong suốt hàng thập kỷ qua, sự xuất hiện của quái vật khổng lồ Big Foot vẫn là hiện tượng siêu kỳ lạ thách thức khoa học lý giải. Nhiều người khẳng định là đã nhìn thấy tận mắt những con quái vật khổng lồ, mình đầy lông lá và có hình dáng giống con người. Tuy vậy, chưa từng có một xác chết nào của loài này được phát hiện, không có bằng chứng nào về răng hay xương của Bigfoot ngoại trừ những tấm ảnh mờ ảo của con người. Các nhà tâm lý học cho biết, con người nhận biết những điều xung quanh qua tiềm thức, từ đó làm cho chúng ta có cảm giác về những thứ mà chính mình cũng không thể giải thích được, gọi là trực giác. Trường hợp biến mất mật cách bí ẩn từ đoàn thủy thủ của con tàu Marie Celeste, máy bay MH370 đến những người nổi tiếng Jimmy Hoffa, Amelia Earhart, hay Natalee Holloway, đến nay vẫn là thách thức đối với các nhà khoa học. Không có bằng chứng, tất cả đầu mối đều mất, cảnh sát và khoa học không thể giải quyết được các vụ việc. "Déjà vu'' là một cụm từ tiếng Pháp, có nghĩa là ''đã nhìn thấy'', là một cảm giác xa xăm, bí ẩn và khó tả về những sự kiện hay hình ảnh mà người ta có cảm giác như đã từng chứng kiến hay nhìn thấy trước đây. Một vài người cho rằng hiện tượng Déjà vu là những hình ảnh về cuộc sống từ kiếp trước. Cũng giống với trực giác, câu trả lời hợp lý nhất cho hiện tượng Déjà vu có lẽ là tâm lý con người. Vật thể bay không xác định UFO là một trong những điều bí ẩn mà khoa học cũng chưa thể lý giải. Sau nhiều cuộc điều tra kĩ càng, vài nguyên nhân đã được đưa ra để giải thích cho những những hiện tượng mà người ta nghĩ là UFO. Tuy vậy, một vài sự kiện liên quan đến UFO thật, như sự kiện xảy ra tháng 7/1947 ở Roswell, New Mexico, vẫn còn là một câu chuyện bí ẩn. Các nhà nghiên cứu đã tiến hành kiểm tra những người tự cho mình có khả năng ngoại cảm. Kết quả của các cuộc kiểm nghiệm khá mơ hồ và tiêu cực. Một vài người cho rằng sức mạnh tâm linh hay khả năng ngoại cảm là điều không thể được kiểm tra và thử nghiệm. Và nếu điều này là sự thật, khoa học sẽ không bao giờ có thể chứng minh được sự tồn tại của sức mạnh tâm linh. Hiệu ứng giả dược (trị liệu ảo, trong đó bệnh nhân được uống thuốc giả) chứng minh được rằng, con người lúc nào cũng có thể tự làm giảm triệu chứng bệnh hay đau đớn bằng việc tin vào tính hiệu quả của trị liệu . Từ đó y học đang bắt đầu hiểu được các cách mà theo đó tâm hồn ảnh hưởng đến cơ thể, một hiện tượng trước giờ khoa học vốn chưa thể lý giải. Hiện tượng lạ - quầng sáng bao quanh mặt trời | Truyền hình Cần Thơ

Tiếng kêu bí ẩn với tần số thấp ở thành phố Taos, thuộc New Mexico từ lâu đã trở thành một điều cực kỳ khó chịu với người dân nơi đây. Lạ kỳ hơn là, chỉ có 2% dân số ở Taos lên báo cáo họ nghe thấy âm thanh này. Một vài người tin rằng chuyện này chỉ là do sự bất thường của âm thanh, nhiều người khác lại nghi ngờ đó là do sự kích động quần chúng nhằm một mục đích xấu xa nào đó. Trong suốt hàng thập kỷ qua, sự xuất hiện của quái vật khổng lồ Big Foot vẫn là hiện tượng siêu kỳ lạ thách thức khoa học lý giải. Nhiều người khẳng định là đã nhìn thấy tận mắt những con quái vật khổng lồ, mình đầy lông lá và có hình dáng giống con người. Tuy vậy, chưa từng có một xác chết nào của loài này được phát hiện, không có bằng chứng nào về răng hay xương của Bigfoot ngoại trừ những tấm ảnh mờ ảo của con người. Các nhà tâm lý học cho biết, con người nhận biết những điều xung quanh qua tiềm thức, từ đó làm cho chúng ta có cảm giác về những thứ mà chính mình cũng không thể giải thích được, gọi là trực giác. Trường hợp biến mất mật cách bí ẩn từ đoàn thủy thủ của con tàu Marie Celeste, máy bay MH370 đến những người nổi tiếng Jimmy Hoffa, Amelia Earhart, hay Natalee Holloway, đến nay vẫn là thách thức đối với các nhà khoa học. Không có bằng chứng, tất cả đầu mối đều mất, cảnh sát và khoa học không thể giải quyết được các vụ việc. "Déjà vu'' là một cụm từ tiếng Pháp, có nghĩa là ''đã nhìn thấy'', là một cảm giác xa xăm, bí ẩn và khó tả về những sự kiện hay hình ảnh mà người ta có cảm giác như đã từng chứng kiến hay nhìn thấy trước đây. Một vài người cho rằng hiện tượng Déjà vu là những hình ảnh về cuộc sống từ kiếp trước. Cũng giống với trực giác, câu trả lời hợp lý nhất cho hiện tượng Déjà vu có lẽ là tâm lý con người. Vật thể bay không xác định UFO là một trong những điều bí ẩn mà khoa học cũng chưa thể lý giải . Sau nhiều cuộc điều tra kĩ càng, vài nguyên nhân đã được đưa ra để giải thích cho những những hiện tượng mà người ta nghĩ là UFO. Tuy vậy, một vài sự kiện liên quan đến UFO thật, như sự kiện xảy ra tháng 7/1947 ở Roswell, New Mexico, vẫn còn là một câu chuyện bí ẩn. Các nhà nghiên cứu đã tiến hành kiểm tra những người tự cho mình có khả năng ngoại cảm. Kết quả của các cuộc kiểm nghiệm khá mơ hồ và tiêu cực. Một vài người cho rằng sức mạnh tâm linh hay khả năng ngoại cảm là điều không thể được kiểm tra và thử nghiệm. Và nếu điều này là sự thật, khoa học sẽ không bao giờ có thể chứng minh được sự tồn tại của sức mạnh tâm linh. Hiệu ứng giả dược (trị liệu ảo, trong đó bệnh nhân được uống thuốc giả) chứng minh được rằng, con người lúc nào cũng có thể tự làm giảm triệu chứng bệnh hay đau đớn bằng việc tin vào tính hiệu quả của trị liệu . Từ đó y học đang bắt đầu hiểu được các cách mà theo đó tâm hồn ảnh hưởng đến cơ thể, một hiện tượng trước giờ khoa học vốn chưa thể lý giải. Hiện tượng lạ - quầng sáng bao quanh mặt trời | Truyền hình Cần Thơ