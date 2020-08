Huawei Mate 40 "hạ gục" mọi đối thủ với cụm camera... siêu to khổng lồ

Ngoài những cái tên đình đám như iPhone 12, Galaxy Note 20 đang chuẩn bị ra mắt thì Huawei Mate 40 cũng được chờ đợi không kém. Tháng 10 năm nay có thể là một tháng "siêu bão" khi các cái tên đình đám trên sẽ cùng xuất hiện. Do gặp nhiều trở ngại về phần mềm nên chiếc smartphone này có thể được tâp trung vào nâng cấp cụm camera. Thông tin rò rỉ mới đây nhất cho thấy máy có kiểu dáng thiết kế tương tự phiên bản tiền nhiệm Mate 30, đặc biệt là ở mặt lưng. Một số điểm khác biệt có thể kể tới như cụm camera được làm lồi hơn và to hơn so với Mate 30. Mate 40 được trang bị một màn hình kích thước lớn khoảng 6.4 inch với thiết kế camera selfie "nốt ruồi" kép. Đây vẫn là một màn hình "thác nước" (waterfall) với hai cạnh bên được làm cong tràn ra thân máy. Kích cỡ tổng thể của Mate 40 được cho là 158.6 x 72.5 x 8.9mm (10.4mm bao gồm cả độ dày của cụm camera chính). Đáng chú ý khi cụm camera này bao gồm 3 ống kính và một cảm biến chưa rõ công dụng được đặt trong một cụm hình tròn. Cụm camera trên đã từng được dòng Nokia áp dụng cho điện thoại siêu zoom của họ. Mate 40 có thể vẫn sẽ vẫn sử dụng phiên bản Android 10 nhưng không có các dịch vụ của Google. Đây là điểm trừ bởi Huawei Mate 40 sẽ thua kém các đối thủ khác nếu rời thị trường nội địa. Một điểm đáng chú ý nữa là chưa rõ Mate 40 sử dụng chip gì bởi Huawei đã mất hợp đồng với TSMC dẫn tới việc hãng sẽ không thể tự sản xuất các con chip Kirin được nữa. Trong khi đó trang bị con chip Qualcomm Snapdragon 865 cũng là một trở ngại lớn đối với Huawei bởi Qualcomm là một công ty Mỹ. Tuy nhiên, Huawei Mate 40 sẽ vẫn được chờ đợi bởi thế mạnh của dòng điện thoại này là khả năng chụp ảnh siêu đẹp không kém dòng chuyên nghiệp sẽ vẫn được nâng cấp ở phiên bản này. Huawei Mate 40 Pro 2020

