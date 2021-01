Hình cảnh từ drone cứu sống chú chó bị lạc 10 ngày trong rừng

Anh chàng hướng dẫn viên leo núi kiêm videographer Brian James đã sử dụng chiếc drone của mình để tìm ra 1 chú chó chơi quên đường về trong rừng từ 10 ngày trước đó. Sự việc xảy ra vào đầu tháng 12 vừa qua khi gia đình ông bà Gary và Debbie Morgan để sổng mất cô chó 16 tháng tuổi Meadow tại khu vực Andes, New York. Có lẽ vì quá phấn khích khi chuyển đến nhà mới, chú chó này đã phi thẳng vào khu rừng gần đó rồi bặt vô âm tín luôn. Khi mọi nỗ lực tìm kiếm gần như đã trở nên vô vọng, họ chỉ còn biết cách nhờ người thân đăng thông tin liên quan lên mạng xã hội và hy vọng rằng có ai đó vô tình bắt gặp chú chó của mình, đồng thời sẵn sàng hậu tạ 500 USD. Những lần tìm kiếm đầu tiên của Brian đều không thu được kết quả tích cực, bởi những bụi rậm và cành cây màu trắng khiến cho Meadow như tàng hình giữa thiên nhiên. Brian đã định bỏ cuộc, cho đến khi anh phát hiện ra 1 đốm trắng nhỏ trong hình ảnh mà drone scan được. Khác với những lần trước, đốm trắng này dường như đang di chuyển và nhiều khả năng đó là 1 loài động vật chứ không phải cây cối hay tuyết. Brian đánh dấu lại địa điểm và lập tức lên đường ngay sau đó. Thật may mắn là lần này anh đã phát hiện ra Meadow sau nhiều ngày tìm kiếm. Chú chó nghịch ngợm dường như vẫn rất khỏe mạnh, không có vết thương nào trên cơ thể. Tuy nhiên, chú chó này tỏ ra khá thận trọng và không chịu đi theo người ân nhân vừa tìm ra mình. Chàng trai của chúng ta đã phải dành ra 1 khoảng thời gian khá dài để đuổi bắt vòng quanh với nó, trước khi giúp nó bình tĩnh trở lại và dùng bánh snack để dụ nó lên xe của mình, đưa về nhà và đợi gia đình ông bà Morgan tới đón. Cô chó này tỏ ra khá thờ ơ với người chủ, nhưng vẫn sẵn sàng leo lên xe để về nhà sau 10 ngày lang bạt. ông Gary Morgan chia sẻ chi tiết về khoảnh khắc Meadow trở về nhà sau hơn 1 tuần mất tích: “Tôi thì lúc nào cũng yêu quý chú chó của mình, nhưng nó luôn tỏ ra khá điềm tĩnh như thể tình yêu của tôi không có gì to tát vậy. Bình thường, tôi sẽ phải bế Meadow vào trong ô tô chứ còn lâu nó mới chủ động leo lên xe".Máy bay không người lái (drone) đang ngày càng trở nên phổ biến nhờ những công dụng thiết thực mà thiết bị này mang lại. Trước đó, công ty DroneSeed ở Seattle đã có giải pháp trồng lại rừng hiệu quả hơn, nhanh hơn nhiều. Công ty dùng máy bay không người lái (drone) để trồng lại rừng ở những khu vực bị cháy. Mỗi lần, 5 chiếc drone bay cùng nhau theo một tuyến đường đã được lập trình sẵn, có thể gieo hạt trên 20 hecta/ngày và mỗi drone có thể mang theo hơn 25kg hạt. Trồng lại rừng từ trên không không phải là cách tiếp cận mới. Các chuyên gia cho biết phương pháp này rẻ hơn, dễ hơn là trồng bằng tay nhưng có thể không hiệu quả bằng. Ông Ralph Schmidt, Giáo sư tại Viện Trái Đất thuộc Đại học Columbia, nói: “Chỉ ném hạt cây từ máy bay thì có thể thành công và rẻ hơn nhiều so với trồng thủ công. Nhưng nuôi cây giống ở vườn ươm và tự tay trồng chúng sẽ có tỷ lệ thành công cao hơn nhiều là gieo hạt từ trên không, nhưng lại đắt hơn nhiều”. Điều quan trọng là chọn đúng loại hạt và thả hạt đúng chỗ. Các gói hạt được thiết kế đặc biệt của DroneSeed gồm cả phân bón, chất dinh dưỡng và chất ngăn côn trùng để giúp hạt bám rễ hiệu quả hơn mà không cần phải đào đất chôn hạt.

