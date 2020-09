Tốt nghiệp Học viện máy bay không người lái có thể làm nghề gì?

Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, Phòng thí nghiệm trọng điểm ĐH Quốc gia TP.HCM động cơ đốt trong và Công ty máy bay không người lái AgriDrone Việt Nam đã ký kết hợp tác về việc thành lập tại Học viện Drone. Đây là học viện đào tạo máy bay không người lái (Drone) đầu tiên được thành lập tại Việt Nam, chuyên đào tạo sử dụng các loại máy bay không người lái và cấp chứng chỉ bay. Trước đó, Việt Nam đã có thể sản xuất và làm chủ được công nghệ máy bay không người lái. Tùy theo mức độ ứng dụng, Học viện sẽ gồm các khóa đào tạo như: bản đồ và khảo sát, chụp hình trên không, an toàn cộng đồng, kiểm tra công nghiệp, đào tạo vận hành LV1, vận hành máy bay nông nghiệp... với mức học phí từ 4-7 triệu đồng (có ưu đãi dành cho sinh viên). Sự phát triển của máy bay không người lái đã đạt được những bước tiến lớn, do đó nhu cầu về phi công lái máy bay không người lái ngày một tăng cao. Sự ra đời của học viện đào tạo máy bay không người lái tại Trường ĐH Bách khoa nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu xã hội. Sau ký kết, dự kiến đầu tháng 10/2020, hai đơn vị sẽ mở các khóa đào tạo và nghiên cứu ứng dụng Drone và cấp chứng chỉ vận hành thiết bị bay theo tiêu chuẩn quốc tế UTC của DJI; nghiên cứu ứng dụng thiết bị bay không người lái cho mục đích dân sự; chế tạo thiết bị bay không người lái, cũng như cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao về giải pháp drone tại Việt Nam. Được biết, Drone (UAV - Unmanned Aerial Vehicle) là các loại máy bay không người lái gồm nhiều kích thước, hình dạng và đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau. Drone là các loại máy bay không người lái gồm nhiều kích thước, hình dạng và đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau. Muốn sử dụng được các thiết bị bay này, người dùng cần phải được đào tạo. Việc đào tạo chứng chỉ drone của Học viện Drone dựa trên các cơ sở pháp lý: bản quyền về bộ tiêu chuẩn quốc tế UTC của DJI cấp cho đối tác AgriDrone. Đội ngũ giảng viên đã được cấp chứng chỉ drone theo bộ tiêu chuẩn quốc tế UTC của DJI. Giấy phép bay ở khu vực sân bóng đá của nhà trường do Cục Tác chiến của Bộ Quốc phòng cấp cho mục đích thực hành, thi cấp chứng chỉ khai thác, vận hành bay drone. Ngày nay, Drone trở nên phổ biến rộng rãi trong các lĩnh vực đời sống và được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp (máy bay phun thuốc), công nghiệp, điện gió, năng lượng mặt trời... để đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của xã hội. Như vậy, sau khi ra trường, các sinh viên của ngành đào tạo máy bay không người lái hoàn toàn có nhiều cơ hội với ngành nghề học.

