Hì hục sửa nhà cũ, bàng hoàng phát hiện “kho báu” vô song

Khi khoan vào bức tường, họ thấy bên trong chứa đầy quả thông khô héo, tổng khối lượng lên đến hơn 100 kg. Những quả thông này được cho là do một con sóc tích trữ qua nhiều năm, nhưng dường như " kho báu" này đã bị quên lãng. (Ảnh: Saostar) Hai cha con đã mất hơn 40 giờ để dọn dẹp toàn bộ số quả thông, một công việc khó khăn vì chúng bị nén chặt trong tường. Phát hiện này không chỉ khiến họ và chủ nhà kinh ngạc mà còn nhấn mạnh sự chăm chỉ và bản năng sinh tồn phi thường của loài sóc. Câu chuyện đặc biệt này sẽ trở thành một kỷ niệm khó quên đối với họ, đồng thời khiến nhiều người tò mò và thích thú. (Ảnh: Saostar) Sóc (tên khoa học: Sciuridae) là loài động vật nhỏ với kích thước đa dạng từ 7-10cm đến 50-75cm, và cân nặng từ 10g đến 8kg. Thân hình mảnh nhỏ, xổ sống rậm, mắt to, móng vuốt cong và sắc. Bộ lông mềm mại, đa dạng màu sắc. Chân sau dài hơn, có 4 hoặc 5 ngón chân. Đuôi đa năng giữ cân bằng, che mưa nắng và giữ ấm. (Ảnh: ADW) Sóc chủ yếu ăn cỏ, hạt và quả, nhưng nhiều loài còn ăn côn trùng và thậm chí là động vật có xương sống nhỏ. Răng của sóc gặm nhấm phát triển suốt đời, với răng cửa lớn để gặm nhấm và răng hàm để nhai. (Ảnh: iNaturalist) Sóc có thị lực tốt và hệ thống cảm quan, giúp chúng sống trên cây. (Ảnh: Wikipedia) Các loài sóc sinh sản 1-2 lần/năm, con non sinh ra trần trụi, được chăm sóc bởi mẹ. Con non được cho bú khoảng 6-10 tuần tuổi và trở nên tự lập vào cuối năm đầu tiên. (Ảnh: Northwest Naturalist) Các loài sống trên mặt đất thường sống thành bầy, trong khi các loài sống trên cây thì thường đơn độc. (Ảnh: Pest Management Professional) Khi tổ bị đe dọa, sóc mẹ nhanh chóng di chuyển con đến vị trí an toàn và có thể tạo tổ mới. (Ảnh: Vecteezy) Mời quý độc giả xem thêm video: Mục sở thị “núi kho báu” chất đầy vàng, đá quý của Nga.

