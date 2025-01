6 cỗ máy từng là “kho báu ngàn vàng” của game thủ Việt

Máy điện tử ''xếp gạch'' màu vàng chóe tuy low-tech, rẻ tiền nhất trong số những cỗ máy chơi game được người Việt biết đến hẳn từng là ước mơ ngày bé của không ít game thủ. Máy có màn hình đơn sắc, âm thanh 8 bit, chạy băng pin con thỏ hết sức đơn giản và chỉ có đúng một trò xếp gạch. Khoảng 20 năm về trước, để mua chiếc máy này bạn phải bỏ ra 15 - 20 nghìn đồng, là cả gia tài với game thủ nhí. ''Tuổi thơ dữ dội'' của các game thủ 8x 9x Việt không thể thiếu cỗ máy điện tử 4 nút huyền thoại này. Chiếc máy ''đa zi năng'' với các trò Bắn Vịt, Mario, Contra, dù rằng hình ảnh không mấy lôi cuốn như những ''bom tấn'' trên nền tảng PS3 hay PS4 nhưng cũng đủ để những cô bé cậu bé mê game đắm chìm trong thế giới ấy. 26 năm về trước, Super Nintendo Entertainment System (SNES) chính thức ra mắt cộng đồng game thủ thế giới và ngay lập tức trở thành hệ máy chơi game nổi đình nổi đám nhất thời bấy giờ SNES cùng hàng loạt những game tuyệt đỉnh ở thời kỳ đó như ''Đua xe Harley'', Super Mario hay những phiên bản Final Fantasy huyền thoại chắc chắn sẽ là những kỷ niệm khó quên đối với bất kỳ ai trong số những game thủ 9x đời đầu. Vào thời bấy giờ, hình ảnh cũng như âm thanh của hàng loạt những game từ đua xe, bắn súng,...trên chiếc máy chơi game thùng luôn là thứ hấp dẫn trẻ em nhất. Ngoài các gia đình đủ điều kiện sắm một máy điện tử thùng thế này thì trung tâm thương mại chính là điểm đến lý tưởng. Không chỉ có các tựa game gay cấn, lý do khiến cho những địa điểm chơi game thùng thu hút được rất nhiều người chính là bầu không khí tại đây. Chắc hẳn nhiều game thủ phải thừa nhận rằng cảm giác khi chơi game thùng luôn rất thoải mái và vui nhộn chứ chẳng hề ''hardcore'' như trên PC hay console. Nhắc đến máy chơi game cầm tay huyền thoại có lẽ Nintendo cùng Game Boy là cái tên lớn nhưng PSP cũng có thể coi là một nỗ lực tuyệt vời trong công cuộc chen chân vào thị trường đầy khó khăn này từ phía Sony Màn hình to, cấu hình khỏe, chơi được nhiều game hay, nhưng đi kèm với đó là nhược điểm thời lượng pin khá ngắn. Năm 2000, Sony giới thiệu máy chơi game thành công nhất mọi thời đại, PlayStation 2 (PS2). Trong suốt 16 năm trước khi ngừng bán, Sony đã tiêu thụ tới 155 triệu máy PS2, nhiều gấp 6 lần so với đối thủ cùng thời là Xbox của Microsoft. Đổ bộ làng game Việt từ những năm 2000, chiếc máy chơi game này nhanh chóng trở thành ''cả gia tài'' đối với game thủ nhí. Hình ảnh 3D mượt mà đẹp mắt thời những năm 2002, 2003 khiến ai nấy chỉ muốn ngồi ngay vào ghế, cầm chiếc tay cầm đen lên và khám phá. Trở lại với game "Xếp gạch" huyền thoại: Một thời tuổi thơ ai cũng nhớ | Schannel

