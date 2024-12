Sự thật thú vị về những thiên thể hình tròn trong Hệ Mặt Trời

Trong Hệ Mặt Trời, các thiên thể hình tròn bao gồm Mặt Trời, các hành tinh, các vệ tinh tự nhiên lớn, và một số hành tinh lùn. Số lượng chính xác có thể thay đổi tùy thuộc vào định nghĩa, nhưng sau đây là danh sách sơ lược. Ảnh: Pinterest. Các thiên thể hình tròn đầu tiên trong Hệ Mặt Trời cần được liệt kê là Mặt Trời và 8 hành tinh chính: Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương, và Sao Hải Vương). Ảnh: Pinterest. Kế đến là các hành tinh lùn, với ít nhất là 5 hành tinh lùn đã được công nhận: Sao Diêm Vương, Ceres, Haumea, Makemake, Eris). Có thể còn nhiều hành tinh lùn khác chưa được xác định. Ảnh: Pinterest. Vệ tinh tự nhiên lớn: Hơn 20 vệ tinh tự nhiên lớn của các hành tinh có hình dạng tròn, ví dụ như Mặt Trăng (Trái Đất), Io, Europa, Ganymede, Callisto (Sao Mộc), Titan, Enceladus (Sao Thổ), và Triton (Sao Hải Vương). Ảnh: Pinterest. Như vậy, có trên 30 thiên thể hình tròn đã được xác nhận. Nhưng tại sao chúng lại có hình tròn mà không phải là hình dạng khác? Ảnh: Pinterest. Theo giải thích của các nhà vật lý thiên văn, các thiên thể lớn có hình tròn vì lực hấp dẫn của chúng đủ mạnh để kéo vật chất của chúng vào trạng thái cân bằng thủy tĩnh (Hydrostatic equilibrium). Ảnh: Pinterest. Đây là trạng thái mà lực hấp dẫn tác động đồng đều lên tất cả các hướng, làm cho bề mặt của thiên thể gần như là một hình cầu. Sau đây là một số sự thật thú vị về các thiên thể hình tròn. Ảnh: Pinterest. Sao Mộc là hành tinh lớn nhất: Sao Mộc có khối lượng lớn hơn tất cả các hành tinh khác trong Hệ Mặt Trời cộng lại, và nó phát ra nhiều năng lượng hơn lượng năng lượng nhận được từ Mặt Trời. Ảnh: Pinterest. Ceres là hành tinh lùn duy nhất trong vành đai tiểu hành tinh: Nó chiếm khoảng 40% khối lượng của toàn bộ vành đai. Ảnh: Pinterest. Mặt Trăng lớn bất thường so với Trái Đất: Tỉ lệ kích thước giữa Mặt Trăng và Trái Đất lớn hơn so với hầu hết các hành tinh và vệ tinh khác. Ảnh: Pinterest. Haumea có hình dạng đặc biệt: Dù là hành tinh lùn, Haumea không hoàn toàn là hình cầu mà có dạng elip do tốc độ quay cực nhanh. Ảnh: Pinterest. Sao Diêm Vương từng là hành tinh: Trước năm 2006, Sao Diêm Vương được xem là hành tinh thứ 9, nhưng sau đó bị xếp lại thành hành tinh lùn theo định nghĩa của Hiệp hội Thiên văn Quốc tế (IAU). Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.

