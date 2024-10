Cây trong Sách đỏ, chỉ 3 quốc gia sở hữu, Việt Nam cũng có

Thủy tùng, hay còn gọi là thông nước, với tên khoa học Glyptostrobus pensilis, là một loài cây quý hiếm được ghi nhận trong Sách đỏ thế giới và Việt Nam, và bị nghiêm cấm khai thác thương mại. Đây là loài thực vật duy nhất còn tồn tại thuộc chi Glyptostrobus, và hiện đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng cao. (Ảnh: Future Forests) Thủy tùng là cây thân gỗ lớn, có thể cao tới 30 mét hoặc hơn, với đường kính thân từ 0,6 đến 1 mét. Vỏ cây dày, hơi xốp và có màu xám, thường nứt dọc. (Ảnh: Pan Global Plants) Cây có rễ khí sinh, phát triển từ rễ bên và có thể mọc xa cách gốc tới 6-7 mét. (Ảnh: Dreamstime) Lá của thủy tùng có hai dạng: lá ở cành dinh dưỡng dài từ 0,6 đến 1,3 cm, và lá ở cành sinh sản có hình vảy dài khoảng 0,4 cm.(Ảnh: Oregon State University) Thủy tùng từng phân bố rộng rãi ở bán cầu Bắc trong thời kỳ Paleocen, nhưng hiện nay chỉ còn tồn tại ở ba quốc gia trên thế giới: Việt Nam, Trung Quốc, và Lào. Tại Việt Nam, hai quần thể tự nhiên duy nhất của loài này được tìm thấy ở huyện Ea H’leo và Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, và đã được khoanh vùng bảo vệ nghiêm ngặt. (Ảnh: Báo Đắk Lắk) Gỗ thủy tùng rất được ưa chuộng do không bị mối mọt, thớ gỗ mịn và có mùi thơm nhẹ. Gỗ của loài cây này thường được sử dụng để xây dựng đền đài, nhà cửa và làm đồ mỹ nghệ cao cấp. Ngoài ra, thủy tùng còn có ý nghĩa phong thủy, tượng trưng cho sự thanh cao và bền bỉ, thường được trồng để cầu mong danh vọng và tiền tài.(Ảnh: Flickr) Do những yếu tố như ngập lụt và khai thác ồ ạt trong quá khứ, số lượng cây thủy tùng đã giảm đáng kể, chỉ còn lại 162 cây. Nỗ lực tái sinh loài cây này đang được các nhà khoa học tiến hành, với những kết quả bước đầu đầy hứa hẹn. (Ảnh: The Gymnosperm Database) Thủy tùng, với vẻ đẹp và giá trị đặc biệt, xứng đáng được bảo vệ và trân trọng. Việc nâng cao nhận thức và thực hiện các biện pháp bảo tồn hiệu quả là cần thiết để đảm bảo loài cây này không bị biến mất khỏi hành tinh của chúng ta.(Ảnh: Trees and Shrubs Online) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài cây hiếm khi nở hoa, cứ nở là được coi như điềm báo

Thủy tùng, hay còn gọi là thông nước, với tên khoa học Glyptostrobus pensilis, là một loài cây quý hiếm được ghi nhận trong Sách đỏ thế giới và Việt Nam , và bị nghiêm cấm khai thác thương mại. Đây là loài thực vật duy nhất còn tồn tại thuộc chi Glyptostrobus, và hiện đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng cao. (Ảnh: Future Forests) Thủy tùng là cây thân gỗ lớn, có thể cao tới 30 mét hoặc hơn, với đường kính thân từ 0,6 đến 1 mét. Vỏ cây dày, hơi xốp và có màu xám, thường nứt dọc. (Ảnh: Pan Global Plants) Cây có rễ khí sinh, phát triển từ rễ bên và có thể mọc xa cách gốc tới 6-7 mét. (Ảnh: Dreamstime) Lá của thủy tùng có hai dạng: lá ở cành dinh dưỡng dài từ 0,6 đến 1,3 cm, và lá ở cành sinh sản có hình vảy dài khoảng 0,4 cm.(Ảnh: Oregon State University) Thủy tùng từng phân bố rộng rãi ở bán cầu Bắc trong thời kỳ Paleocen, nhưng hiện nay chỉ còn tồn tại ở ba quốc gia trên thế giới: Việt Nam, Trung Quốc, và Lào. Tại Việt Nam, hai quần thể tự nhiên duy nhất của loài này được tìm thấy ở huyện Ea H’leo và Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, và đã được khoanh vùng bảo vệ nghiêm ngặt. (Ảnh: Báo Đắk Lắk) Gỗ thủy tùng rất được ưa chuộng do không bị mối mọt, thớ gỗ mịn và có mùi thơm nhẹ. Gỗ của loài cây này thường được sử dụng để xây dựng đền đài, nhà cửa và làm đồ mỹ nghệ cao cấp. Ngoài ra, thủy tùng còn có ý nghĩa phong thủy, tượng trưng cho sự thanh cao và bền bỉ, thường được trồng để cầu mong danh vọng và tiền tài.(Ảnh: Flickr) Do những yếu tố như ngập lụt và khai thác ồ ạt trong quá khứ, số lượng cây thủy tùng đã giảm đáng kể, chỉ còn lại 162 cây. Nỗ lực tái sinh loài cây này đang được các nhà khoa học tiến hành, với những kết quả bước đầu đầy hứa hẹn. (Ảnh: The Gymnosperm Database) Thủy tùng, với vẻ đẹp và giá trị đặc biệt, xứng đáng được bảo vệ và trân trọng. Việc nâng cao nhận thức và thực hiện các biện pháp bảo tồn hiệu quả là cần thiết để đảm bảo loài cây này không bị biến mất khỏi hành tinh của chúng ta.(Ảnh: Trees and Shrubs Online) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài cây hiếm khi nở hoa, cứ nở là được coi như điềm báo