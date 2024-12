Giật mình sự thật về hành tinh lùn 'hot' nhất Hệ Mặt Trời

1. Phát hiện vào năm 1930. Sao Diêm Vương được nhà thiên văn học Clyde Tombaugh phát hiện vào ngày 18/2/1930 tại Đài thiên văn Lowell ở Flagstaff, Arizona (Mỹ). Ảnh: Pinterest. 2. Đặt tên theo vị thần La Mã. Tên “Pluto” được đặt theo tên vị thần cai quản địa ngục trong thần thoại La Mã. Tên này cũng bắt đầu bằng hai chữ cái “PL” để vinh danh Percival Lowell, người khởi xướng tìm kiếm hành tinh thứ 9. Ảnh: Pinterest. 3. Từng là hành tinh thứ 9. Sao Diêm Vương được coi là hành tinh thứ 9 của Hệ Mặt Trời cho đến năm 2006, khi nó bị "giáng cấp" thành hành tinh lùn bởi Liên minh Thiên văn Quốc tế (IAU). Ảnh: Pinterest. 4. Kích thước nhỏ bé. Sao Diêm Vương chỉ lớn hơn một chút so với Mặt Trăng của Trái Đất, với đường kính khoảng 2.377 km, nhỏ hơn 1/6 kích thước Trái Đất. Ảnh: Pinterest. 5. Khoảng cách xa xôi. Sao Diêm Vương cách Mặt Trời trung bình 5,9 tỷ km (39,5 đơn vị thiên văn), khiến ánh sáng từ Mặt Trời phải mất khoảng 5,5 giờ để đến được. Ảnh: Pinterest. 6. Bề mặt đầy bí ẩn. Sao Diêm Vương có bề mặt đa dạng, gồm các vùng băng nitơ, núi băng, và các khu vực tối màu. Một trong những đặc điểm nổi bật nhất là khu vực hình trái tim được gọi là Sputnik Planitia. Ảnh: Pinterest. 7. Cấu tạo gồm đá và băng. Sao Diêm Vương chủ yếu được tạo thành từ đá và băng, với băng nước chiếm phần lớn cấu trúc bề mặt. Ảnh: Pinterest. 8. Vị trí trong vành đai Kuiper. Sao Diêm Vương là một trong những vật thể lớn nhất trong vành đai Kuiper, một khu vực chứa hàng nghìn thiên thể băng nằm ngoài quỹ đạo của Sao Hải Vương. Ảnh: Pinterest. 9. Nhiệt độ cực lạnh. Nhiệt độ bề mặt trung bình của Sao Diêm Vương khoảng -229°C, khiến nó là một trong những nơi lạnh nhất trong Hệ Mặt Trời. Ảnh: Pinterest. 10. Có bầu khí quyển mỏng. Sao Diêm Vương có bầu khí quyển mỏng gồm chủ yếu là nitơ, cùng một lượng nhỏ metan và carbon monoxide. Bầu khí quyển này có thể bị đóng băng khi hành tinh lùn di chuyển xa hơn. Ảnh: Pinterest. 11. Quỹ đạo hình elip kỳ lạ. Quỹ đạo của Sao Diêm Vương khá dị biệt, nghiêng khoảng 17 độ so với mặt phẳng quỹ đạo của các hành tinh khác và có hình elip rõ rệt, đôi khi khiến nó gần Mặt Trời hơn cả Sao Hải Vương. Ảnh: Pinterest. 12. Thời gian quay dài. Một ngày trên Sao Diêm Vương kéo dài khoảng 153 giờ Trái Đất (hơn 6 ngày), vì nó quay rất chậm quanh trục của mình. Ảnh: Pinterest. 13. Một năm kéo dài 248 năm Trái Đất. Sao Diêm Vương cần 248 năm để hoàn thành một vòng quanh Mặt Trời. Ảnh: Pinterest. 14. Có 5 vệ tinh tự nhiên. Sao Diêm Vương có 5 vệ tinh được biết đến, gồm: Charon (lớn nhất), Hydra, Nix, Kerberos và Styx. Charon gần như bằng một nửa kích thước Sao Diêm Vương, khiến chúng được coi là một hệ thống hành tinh đôi. Ảnh: Pinterest. 15. Khám phá của New Horizons. Tàu vũ trụ New Horizons của NASA là tàu đầu tiên bay ngang qua Sao Diêm Vương vào năm 2015, cung cấp những hình ảnh và dữ liệu chi tiết đầu tiên về hành tinh lùn này. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.

;">

1. Phát hiện vào năm 1930. Sao Diêm Vương được nhà thiên văn học Clyde Tombaugh phát hiện vào ngày 18/2/1930 tại Đài thiên văn Lowell ở Flagstaff, Arizona (Mỹ). Ảnh: Pinterest. 2. Đặt tên theo vị thần La Mã. Tên “Pluto” được đặt theo tên vị thần cai quản địa ngục trong thần thoại La Mã. Tên này cũng bắt đầu bằng hai chữ cái “PL” để vinh danh Percival Lowell, người khởi xướng tìm kiếm hành tinh thứ 9. Ảnh: Pinterest. 3. Từng là hành tinh thứ 9. Sao Diêm Vương được coi là hành tinh thứ 9 của Hệ Mặt Trời cho đến năm 2006, khi nó bị "giáng cấp" thành hành tinh lùn bởi Liên minh Thiên văn Quốc tế (IAU). Ảnh: Pinterest. 4. Kích thước nhỏ bé. Sao Diêm Vương chỉ lớn hơn một chút so với Mặt Trăng của Trái Đất, với đường kính khoảng 2.377 km, nhỏ hơn 1/6 kích thước Trái Đất. Ảnh: Pinterest. 5. Khoảng cách xa xôi. Sao Diêm Vương cách Mặt Trời trung bình 5,9 tỷ km (39,5 đơn vị thiên văn), khiến ánh sáng từ Mặt Trời phải mất khoảng 5,5 giờ để đến được. Ảnh: Pinterest. 6. Bề mặt đầy bí ẩn. Sao Diêm Vương có bề mặt đa dạng, gồm các vùng băng nitơ, núi băng, và các khu vực tối màu. Một trong những đặc điểm nổi bật nhất là khu vực hình trái tim được gọi là Sputnik Planitia. Ảnh: Pinterest. 7. Cấu tạo gồm đá và băng. Sao Diêm Vương chủ yếu được tạo thành từ đá và băng, với băng nước chiếm phần lớn cấu trúc bề mặt. Ảnh: Pinterest. 8. Vị trí trong vành đai Kuiper. Sao Diêm Vương là một trong những vật thể lớn nhất trong vành đai Kuiper, một khu vực chứa hàng nghìn thiên thể băng nằm ngoài quỹ đạo của Sao Hải Vương. Ảnh: Pinterest. 9. Nhiệt độ cực lạnh. Nhiệt độ bề mặt trung bình của Sao Diêm Vương khoảng -229°C, khiến nó là một trong những nơi lạnh nhất trong Hệ Mặt Trời. Ảnh: Pinterest. 10. Có bầu khí quyển mỏng. Sao Diêm Vương có bầu khí quyển mỏng gồm chủ yếu là nitơ, cùng một lượng nhỏ metan và carbon monoxide. Bầu khí quyển này có thể bị đóng băng khi hành tinh lùn di chuyển xa hơn. Ảnh: Pinterest. 11. Quỹ đạo hình elip kỳ lạ. Quỹ đạo của Sao Diêm Vương khá dị biệt, nghiêng khoảng 17 độ so với mặt phẳng quỹ đạo của các hành tinh khác và có hình elip rõ rệt, đôi khi khiến nó gần Mặt Trời hơn cả Sao Hải Vương. Ảnh: Pinterest. 12. Thời gian quay dài. Một ngày trên Sao Diêm Vương kéo dài khoảng 153 giờ Trái Đất (hơn 6 ngày), vì nó quay rất chậm quanh trục của mình. Ảnh: Pinterest. 13. Một năm kéo dài 248 năm Trái Đất. Sao Diêm Vương cần 248 năm để hoàn thành một vòng quanh Mặt Trời. Ảnh: Pinterest. 14. Có 5 vệ tinh tự nhiên. Sao Diêm Vương có 5 vệ tinh được biết đến, gồm: Charon (lớn nhất), Hydra, Nix, Kerberos và Styx. Charon gần như bằng một nửa kích thước Sao Diêm Vương, khiến chúng được coi là một hệ thống hành tinh đôi. Ảnh: Pinterest. 15. Khám phá của New Horizons. Tàu vũ trụ New Horizons của NASA là tàu đầu tiên bay ngang qua Sao Diêm Vương vào năm 2015, cung cấp những hình ảnh và dữ liệu chi tiết đầu tiên về hành tinh lùn này. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.

;">