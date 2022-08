Nóng: Sao Diêm Vương có cả đại dương, đang ẩn chứa sự sống?

Những hình ảnh từ New Horizons cho thấy sao Diêm Vương không đơn giản như những gi chúng ta tưởng trước đó. Trên thực tế, sao Diêm Vương có rất nhiều cấu trúc bề mặt khổng lồ. Nhờ những cấu trúc địa chất kỳ lạ này, các nhà khoa học đã nhận ra rằng sao Diêm Vương có khả năng có một đại dương dưới bề mặt. Một số nhà khoa học cho rằng, bên dưới sao Diêm Vương lạnh giá, có thể có hàng nghìn dặm băng đại dương, một lớp băng lớn 200km dưới lòng đất. Điều này có vẻ hơi sai, nhưng một lý thuyết tính toán mới cho thấy có thể có một chất phóng xạ trên sao Diêm Vương có thể "đốt nóng" hành tinh. Gillam Rob Kane - nhà khoa học hành tinh người Mỹ cũng khẳng định băng đại dương ở đây hoàn toàn không phải là một vũng nước nhỏ, nó có thể rất lớn, và đây là yếu tố then chốt cho sự tồn tại của sự sống. Bên cạnh đó, mặc dù khoảng cách giữa sao Diêm Vương và Mặt trời là rất xa, tương đương 40 lần khoảng cách giữa Trái đất và Mặt trời, nhưng khi sao Diêm Vương hình thành cách đây 4,6 tỷ năm, nhiệt lượng tỏa ra tự tích trữ đủ để giữ nước ở dạng lỏng. Ngoài ra, ở đây có rất nhiều đá có thể tạo ra nhiệt, và những tảng băng dày cũng có thể là vật cách nhiệt tốt. Có thể các đại dương của hành tinh này đã tồn tại hơn 4 tỷ năm nên bên dưới sao Diêm Vương có thể chứa amoniac, tương đương với chất chống đông. Kết quả mô hình cho thấy dưới bề mặt băng giá của sao Diêm Vương, trữ lượng nước thậm chí có thể so sánh với đại dương trên Trái đất, vì vậy chúng ta không thể loại trừ khả năng có sự sống ngoài Trái đất ở ngôi sao này. Trước năm 2006 thì sao Diêm Vương (hay Pluto) vẫn luôn được xem là hành tinh thứ 9 của hệ Mặt trời. Tuy nhiên vào cuối thế kỷ 20 và những năm đầu thế kỷ 21, các nhà khoa học đã tìm được ngày càng nhiều vật thể có khối lượng tương tự với Pluto. Hệ quả, Liên minh thiên văn Quốc tế (IAU) đã đặt ra một định nghĩa mới, trong đó những thiên thể muốn được coi là hành tinh thì cần phải đạt được một số quy chuẩn nhất định. Và cũng kể từ đây, Thái Dương hệ chỉ còn 8 hành tinh, vì sao Diêm Vương bị "giáng cấp" xuống thành hành tinh lùn. Là tàu vũ trụ đầu tiên đến gần Sao Diêm Vương, New Horizons cho các nhà khoa học cơ hội được nhìn cận cảnh do tiểu hành tinh này ở quá xa không thể quan sát bằng các loại kính thiên văn kể cả loại đặt ngoài không gian. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV

Những hình ảnh từ New Horizons cho thấy sao Diêm Vương không đơn giản như những gi chúng ta tưởng trước đó. Trên thực tế, sao Diêm Vương có rất nhiều cấu trúc bề mặt khổng lồ. Nhờ những cấu trúc địa chất kỳ lạ này, các nhà khoa học đã nhận ra rằng sao Diêm Vương có khả năng có một đại dương dưới bề mặt. Một số nhà khoa học cho rằng, bên dưới sao Diêm Vương lạnh giá, có thể có hàng nghìn dặm băng đại dương, một lớp băng lớn 200km dưới lòng đất. Điều này có vẻ hơi sai, nhưng một lý thuyết tính toán mới cho thấy có thể có một chất phóng xạ trên sao Diêm Vương có thể "đốt nóng" hành tinh. Gillam Rob Kane - nhà khoa học hành tinh người Mỹ cũng khẳng định băng đại dương ở đây hoàn toàn không phải là một vũng nước nhỏ, nó có thể rất lớn, và đây là yếu tố then chốt cho sự tồn tại của sự sống. Bên cạnh đó, mặc dù khoảng cách giữa sao Diêm Vương và Mặt trời là rất xa, tương đương 40 lần khoảng cách giữa Trái đất và Mặt trời, nhưng khi sao Diêm Vương hình thành cách đây 4,6 tỷ năm, nhiệt lượng tỏa ra tự tích trữ đủ để giữ nước ở dạng lỏng. Ngoài ra, ở đây có rất nhiều đá có thể tạo ra nhiệt, và những tảng băng dày cũng có thể là vật cách nhiệt tốt. Có thể các đại dương của hành tinh này đã tồn tại hơn 4 tỷ năm nên bên dưới sao Diêm Vương có thể chứa amoniac, tương đương với chất chống đông. Kết quả mô hình cho thấy dưới bề mặt băng giá của sao Diêm Vương , trữ lượng nước thậm chí có thể so sánh với đại dương trên Trái đất, vì vậy chúng ta không thể loại trừ khả năng có sự sống ngoài Trái đất ở ngôi sao này. Trước năm 2006 thì sao Diêm Vương (hay Pluto) vẫn luôn được xem là hành tinh thứ 9 của hệ Mặt trời. Tuy nhiên vào cuối thế kỷ 20 và những năm đầu thế kỷ 21, các nhà khoa học đã tìm được ngày càng nhiều vật thể có khối lượng tương tự với Pluto. Hệ quả, Liên minh thiên văn Quốc tế (IAU) đã đặt ra một định nghĩa mới, trong đó những thiên thể muốn được coi là hành tinh thì cần phải đạt được một số quy chuẩn nhất định. Và cũng kể từ đây, Thái Dương hệ chỉ còn 8 hành tinh, vì sao Diêm Vương bị "giáng cấp" xuống thành hành tinh lùn. Là tàu vũ trụ đầu tiên đến gần Sao Diêm Vương, New Horizons cho các nhà khoa học cơ hội được nhìn cận cảnh do tiểu hành tinh này ở quá xa không thể quan sát bằng các loại kính thiên văn kể cả loại đặt ngoài không gian. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV