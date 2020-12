Fanpage An Nguy, Quang Vinh bất ngờ tăng follow chóng mặt

Dù không có nhiều hoạt động trên mạng xã hội, fanpage của An Nguy vẫn nhận được lượng theo dõi tăng vọt, trở thành trang tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam tháng 11 vừa qua, theo SocialBakers.

Sau An Nguy, những fanpage tăng trưởng nhanh nhất tháng 11 vừa qua đều là của các nhân vật trong showbiz Việt như Hoài Lâm, Quang Vinh, Lan Khuê hay Lê Thị Huyền Anh (Bà Tưng).

Page của Hoài Lâm cũng nhận được lượng tăng trưởng vượt trội nhờ quay trở lại với công chúng cùng dự án mới. "Hoàng tử sơn ca" Quang Vinh sau nhiều năm im hơi lặng tiếng cũng đã quay trở lại đùng đua và nhận được lượng follow lớn từ người hâm mộ.

Mới đây trên fanpage cá nhân, An Nguy (tên thật là Ngụy Thiên An) gây chú ý khi chia sẻ ảnh đang tựa đầu bên cạnh người yêu đồng giới Alex (tên tiếng Việt là Anh Nguyễn). Trong bức hình, người đẹp sinh năm 1987 lộ bụng bầu khá lớn kèm dòng trạng thái: "May mà vẫn chưa hết trứng. Chúc mọi người một Giáng sinh an lành". Trong khi đó, Alex cầm trên tay hình siêu âm của em bé kèm dòng chữ "Mommies to be" (tạm dịch: Những bà mẹ tương lai).

Bài đăng của An Nguy.

Lập tức, hình ảnh của An Nguy nhanh chóng "gây bão" trên khắp các diễn đàn và trang mạng xã hội. Chỉ sau gần một giờ chia sẻ, dòng trạng thái đã nhận về 150.000 lượt cảm xúc cùng hàng nghìn bình luận, chia sẻ.

Nhiều khán giả bày tỏ bất ngờ, nhưng cũng không quên chúc mừng An Nguy khi biết tin cô chuẩn bị làm mẹ.

An Nguy và người yêu đồng giới.

Theo một người bạn của An Nguy thì cả hai làm thủ tục nhận tinh trùng tại ngân hàng tinh trùng và thụ tinh trong ống nghiệm. Ở Mỹ đây là việc hợp pháp và dễ dàng.

Với tin mừng mới nhất từ An Nguy, dự kiến fanpage của nữ vlogger sắp tới sẽ nhận được lượng theo dõi tăng vọt, trở thành trang tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam tháng tới.